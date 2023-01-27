Должны были помочь в загробной жизни: внутри древнеегипетской мумии "золотого мальчика" обнаружены 49 амулетов

Мальчик был одним из представителей знати времен птолемеевской эры

Похоже, археологи Египта решили "поставить на конвейер" научные открытия, и после недавнего заявления о гробнице древнеегипетской царицы провели еще одно уникальное исследование.

В частности, впервые просветили мумию "золотого мальчика", найденную в начале XX века, при помощи компьютерного томографа, и обнаружить внутри нее 49 амулетов-оберегов, изготовленных из различных драгоценных материалов.

Об этом пишет CNN со ссылкой на журнал Frontiers in Medicine.

"Проведенный нами анализ показал, что тело мумии было украшено сразу 49 амулетами, которые были элегантно уложены в три линии внутри погребального савана, а также внутри тела погребенного юноши. Многие из этих амулетов были изготовлены из золота, фаянса и различных самоцветов. Эти обереги должны были защищать их владельца и придавать силу его телу в загробной жизни", — сообщила профессор Каирского университета (Египет) Сахар Салим, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Мумия "золотого мальчика" была обнаружена в 1916 году на одном из древнеегипетских кладбищ, относящихся к концу птолемеевской эпохи в истории Египта. Ее возраст составляет около 2-2,3 тыс. лет, что делает данную находку археологов одной из последних древнеегипетских мумий античной эпохи, которая была подготовлена с соблюдением ключевых правил и религиозных обрядов древних египтян.

Она не была вскрыта в начале XX века, в результате чего мумия хранилась в первозданном виде в Каирском египетском музее до настоящего времени. Этим воспользовались профессор Салим и ее коллеги, активно применяющие методы компьютерной томографии для изучения содержимого мумий и раскрытия истории жизни людей, погребенных подобным образом.

Как оказалось, внутри мумии скрывалось тело юноши-подростка возрастом в 14-15 лет, который умер от ненасильственной смерти. Он был одним из представителей знати времен птолемеевской эры, на что указывает хорошее состояние зубов юноши, отсутствие у него переломов костей и других травм, связанных с тяжелым физическим трудом, а также богатое убранство его гроба и самой мумии.

В частности, внутри савана мумии, а также внутри тела самого юноши были обнаружены 49 амулетов, изготовленных из золота, различных полудрагоценных самоцветов, фаянса и глины. Ученым удалось идентифицировать на снимках с томографов многие важнейшие символы древнеегипетской веры, в том числе "глаз Гора", "узел Исиды", а также амулет в виде жука-скарабея, заменявший сердце усопшего.

В соответствии с верованиями древних египтян, все эти артефакты, как отмечают ученые, защищали тело усопшего и его дух во время его путешествия в загробный мир, а также придавали ему силу и помогали преодолеть испытания богов на пути к древнеегипетскому раю. Как считают профессор Салим и ее коллеги, присутствие большого числа драгоценных амулетов, а также общее высокое качество изготовление мумии свидетельствует о том, что древние египтяне высоко ценили своих детей.

Ранее сообщалось о том, что в Египте был найден тоннель к гробнице Клеопатры.