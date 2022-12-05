Троя торговала с Месопотамией и Лемносом: ученые выяснили невероятные события из истории древнего мира

Золотые сокровища Трои оказались идентичными найденным в других местах

Полумифический город Троя, существовавший намного раньше Древнего Рима, оставил после себя немного артефактов, которые могут пролить свет на его ист историю.

В то же время с тех пор, как Генрих Шлиман обнаружил сокровища Приама в древнем городе Троя в 1873 году, происхождение золота и драгоценностей, добытых там, оставалось загадкой.

И вот теперь исследователи нескольких научных центров, применив портативную систему лазерной абляции (pLA) в Трое, а также в поселении Полиохни на острове Лемнос, в Грузии и в царских гробницах в Уре в Месопотамии, пришли к удивительным выводам, говорится в статье в Journal of Archaeological Science.

Удивительном – потому что оказалось, что сокровища, найденные во всех перечисленных местах – идентичны.

"Это означает, что между этими отдаленными регионами должны были существовать торговые связи", — говорит профессор Эрнст Перницка.

По ее словам, ученые изучили состав образцов с помощью масс-спектрометрии. Помимо золота, украшения состоят из серебра, меди, олова, палладия и платины. В зависимости от сплава специалисты могут создать четкий химический профиль находки и сделать на его основе выводы.

Выяснилось, что высокое содержание олова, палладия и платины в троянских украшениях являются признаком того, что золото для них было вымыто из реки в виде золотой пыли.

Исследователи показали также, что украшения производились серийно в мастерских, а не кустарным способом поштучно. Об этом свидетельствует одинаковое соотношение платины и палладия в золотых пластинках ожерелий одного и того же дизайна, обнаруженных в разных местах.

Известные месторождения золота бронзового века и поразительное распространение серег с четырьмя маленькими спиралями.

В целом исследовательская группа изучила 61 артефакт раннего бронзового века, все они были созданы между 2500 и 2000 годами до нашей эры. К этому же периоду относится и знаменитое "Сокровище Приама", которое Шлиман случайно приписал легендарному царю Трои из "Илиады".

В ходе работы был исследован 61 предмет троянских золотых украшений.

В то же время исследователям еще предстоит убедиться в точном происхождении троянского золота, говорит Перницка.

"Если мы посмотрим на долю микроэлементов в троянском, полиохнском и месопотамском золоте, золото бронзового века из Грузии показывает наибольшее соответствие упомянутым местам. Однако нам пока не хватает данных и исследований из других регионов и других объектов, чтобы подтвердить это предположение", — считает она.

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