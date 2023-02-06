Почти как в Византии: в шумерском городе Лагаш обнаружены общественный фуд-корт и гончарная мастерская возрастом 5 тысяч лет (видео)

Найденным строениям – примерно 5 тысяч лет

На месте шумерского города Лагаш в Месопотамии, с которой некогда торговала даже полумифическая Троя, археологи Пенсильванского и Пизанского университетов обнаружили общественное пространство возрастом 5 тысяч лет.

Об этом пишет Arkeonews.

Согласно предположению ученых, это была общественная столовая, иначе говоря, фуд-корт, состоящий из кухни и площадки, где размещались едоки. В кухне обнаружили глиняный холодильник, печь, скамьи и контейнеры для хранения еды. Остатки которой, к слову, сохранилась в них до наших дней.

Находка позволяет представить, как жили простые люди примерно в 2700 году до нашей эры, отметил Холли Питтман, профессор кафедры истории искусств Пенсильванского университета. Поселение славилось ремесленничеством, а также имело большое религиозное, экономическое и политическое значение.

Ученые изучили местность с помощью магнитометра и с использованием дрона. В южной части участка, сообщает Аrkeonews, команда обнаружила более ранние следы сжигания – на высотном участке, в том числе пепельную поверхность с отходами гончарного производства.

Исследователи вырыли большой квадратный ров, в котором были обнаружены шесть керамических печей с овальными ямами из обожженного сырцового кирпича. Позже было обнаружено еще пять печей.

Судя по всему, здесь было процветающее производство керамики. В одной из прямоугольных ям, обнаруженных учеными, содержалась чистая красная глина с идеальными пластическими характеристиками. В другой – желто-зеленый грубый песок – по всей видимости, он выполнял роль закаливающего агента.

Другие важные находки: на соседней площади от гончарной мастерской археологи раскопали руины жилого дома. В нем обнаружили кухню, где хранились глиняные пробки для банок, точильный камень, миски для еды. В нескольких комнатах располагались туалеты. Ученые считают, что их находки раскрывают множество подробностей жизни представителей древней цивилизации.

Издание напоминает, что Лагаш был одним из крупнейших и могущественнейших мегаполисов в Южной Месопотамии. Населяли город, возникший на рубеже 5-го—4-го тысячелетий до н. э., шумеры, которые занимались земледелием и торговлей.

Напомним, что ранее в турецком Эфесе обнаружили "византийский фаст-фуд" – древнюю торговую лавку и закусочную.