Майже як у Візантії: у шумерському місті Лагаш виявлено громадський фуд-корт та гончарну майстерню віком 5 тисяч років (відео)

Знайденим будовам – приблизно 5 тисяч років

На місці шумерського міста Лагаш у Месопотамії, з якою колись торгувала навіть напівміфічна Троя, археологи Пенсільванського та Пізанського університетів виявили громадський простір віком 5 тисяч років.

Про це пише Arkeonews.

Згідно з припущенням вчених, це була громадська їдальня, інакше кажучи, фуд-корт, що складається з кухні та майданчика, де розміщувалися їдоки. У кухні виявили глиняний холодильник, піч, лави та контейнери для зберігання їжі. Залишки якої, до речі, збереглися в них до наших днів.

Знахідка дозволяє уявити, як жили прості люди приблизно у 2700 році до нашої ери, зазначив Холлі Піттман, професор кафедри історії мистецтв Пенсільванського університету. Поселення славилося ремісництвом, а також мало велике релігійне, економічне та політичне значення.

Вчені вивчили місцевість за допомогою магнітометра та з використанням дрону. У південній частині ділянки, повідомляє Аrkeonews, команда виявила раніші сліди спалювання – на висотній ділянці, у тому числі попелясту поверхню з відходами гончарного виробництва.

Дослідники викопали великий квадратний рів, у якому було виявлено шість керамічних печей із овальними ямами із обпаленої сирцевої цегли. Згодом було виявлено ще п’ять печей.

Зважаючи на все, тут було процвітаюче виробництво кераміки. В одній із прямокутних ям, виявлених вченими, містилася чиста червона глина з ідеальними пластичними характеристиками. В іншій – жовто-зелений грубий пісок – мабуть, він виконував роль гартуючого агента.

Інші важливі знахідки: на сусідньому майдані від гончарної майстерні археологи розкопали руїни житлового будинку. У ньому виявили кухню, де зберігалися глиняні пробки для банок, точильний камінь, миски для їжі. У кількох кімнатах розташовувалися туалети. Вчені вважають, що їхні знахідки розкривають багато подробиць життя представників стародавньої цивілізації.

Видання нагадує, що Лагаш був одним із найбільших і наймогутніших мегаполісів у Південній Месопотамії. Населяли місто, що виникло на рубежі 5-го-4-го тисячоліть до н. е., шумери, які займалися землеробством та торгівлею.

Нагадаємо, що раніше в турецькому Ефесі виявили "візантійський фаст-фуд" – давню торгову крамницю та закусочну.