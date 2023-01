Превратили в "пещеру смерти": в Австралии вандалы уничтожили надпись, которой 30 тысяч лет

Поверх рисунков древних людей злоумышленники сделали надпись на английском

В декабре прошлого года научный мир Австралии, которая отличается уникальной флорой и фауной, а также необычным историческим прошлым, потрясло шокирующее известие: вандалы сделали подкоп в священную пещеру аборигенов и уничтожили древний наскальный рисунок.

Об этом пишет BBC.

Издание уточняет, что инцидент произошел в Южной Австралии, где вандалы сделали подкоп под железные ворота вокруг пещеры Кунальда на равнине Налларбор и уничтожили наскальный рисунок возрастом 30 тысяч лет.

Пещера Кунальда — священная для аборигенов из племени мирнинг. Наскальная надпись их предков считалась редкостью для Австралии и была внесена в список национального наследия.

К сожалению, теперь она практически не существует, так как поверх древних рисунков вандалы написали "don’t look now, but this is a death cave" ("Не смотрите сейчас, но это пещера смерти").

Испорченные наскальные надписи

Удалить надпись не получится без вреда для древнего произведения искусства — поверхность пещеры очень мягкая.

Отмечается, что вандалы проникали на территорию Кунальда и раньше. Они писали на стенах свои имена и даты посещения. В 80-х пещеру оградили забором, но до сих пор не взяли объект под серьезную охрану.

Напомним, что в других странах мира отношение к древним памяткам совершенно другое – к примеру, в Турции они все находятся под охраной и наблюдением специалистов.