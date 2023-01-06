"КПП" древнего мира: в Турции найден римский замок возрастом 1700 лет

Замок контролировал передвижение торговых караванов из портов Черного моря

Земля Турции продолжает удивлять археологов большим количеством хранящейся в ней памяток, которые относятся к эпохам Древней Греции, Древнего Рима и Византии.

Недавно еще одна из удивительных находок была найдена в древнем Адрианополисе, на территории которого находится современный турецкий город Эскипазар (примерно в 400 км от Стамбула).

Во время недавних археологических раскопок здесь был обнаружен римский замок, возраст которого ученые оценивают в 1700 лет.

Об этом пишет турецкий ресурс arkeonews.com.

По мнению ученых, постройка использовалась как контрольно-пропускной пункт для торговцев. Город был крупным торговым центром региона, так как находился на пересечении дорог, соединяющих побережье Черного моря и внутренние регионы.

Руины замка подвергнутся реконструкции, уже сейчас археологи полностью обнажили его восточную стену. Восстановив постройку, ее планируют открыть для посетителей.

Напомним, что не меньше древних загадок таит в себе земля Египта, где в ноябре ученым удалось реконструировать облик самого могущественного египетского фараона Рамсеса II.