"КПП" стародавнього світу: у Туреччині знайдено римський замок віком 1700 років

Замок контролював пересування торгових караванів із портів Чорного моря.

Земля Туреччини продовжує дивувати археологів великою кількістю пам’яток, які зберігаються в ній і відносяться до епох Стародавньої Греції, Стародавнього Риму і Візантії.

Нещодавно ще один з дивовижних об'єктів було знайдено у стародавньому Адріанополісі, на території якого знаходиться сучасне турецьке місто Ескіпазар (приблизно за 400 км від Стамбула).

Під час недавніх археологічних розкопок тут виявили римський замок, вік якого вчені оцінюють у 1700 років.

Про це пише турецький ресурс arkeonews.com.

На думку вчених, будівля використовувалася як контрольно-пропускний пункт для торговців. Місто було великим торговим центром регіону, оскільки знаходилося на перетині доріг, що з’єднують узбережжя Чорного моря та внутрішні регіони.

Руїни замку будуть реконструйовані, вже зараз археологи повністю розкопали його східну стіну. Відновивши споруду, її планують відкрити для відвідувачів.

Нагадаємо, що не менше давніх загадок таїть у собі земля Єгипту, де в листопаді вченим вдалося реконструювати зовнішність наймогутнішого єгипетського фараона Рамсеса II.