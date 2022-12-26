"Гарне" обличчя: вчені реконструювали образ наймогутнішого єгипетського фараона Рамсеса II (відео)

У ході реконструкції черепа вченим вдалося "омолодити" отриманий образ на 50 років.

У Єгипті, де в листопаді було виявлено можливий тунель до гробниці легендарної Клеопатри, вчені зробили черговий прорив: їм удалося відтворити образ наймогутнішого фараона Стародавнього Єгипту, Рамсеса II.

Робота проводилася зусиллями об’єднаної групи дослідників із Великобританії та Єгипту, пише Daily Mail.

Спочатку була створена 3D-модель черепа правителя в момент його смерті, а потім вчені звернули назад процес старіння, повернувши час тому майже на півстоліття, щоб показати його обличчя у розквіті сил.

Результатом стала перша "наукова реконструкція обличчя" фараона, заснована на комп’ютерній томографії справжнього черепа.

Сахар Салім із Каїрського університету, яка створила 3D-модель черепа, зазначила, що результат показав "дуже красивого" правителя.

"Я знаходжу реконструйоване обличчя дуже гарним єгиптянином з рисами обличчя, характерними для Рамсеса II — яскраво вираженим носом і сильною щелепою", — сказала Салім.

Керолайн Уїлкінсон, директор Face Lab у Ліверпульському університеті Джона Мура, яка реконструювала обличчя фараона, описала науковий процес. Спочатку береться комп’ютерну томографічну (КТ) модель черепа, яка дає тривимірну форму черепа, яку, своєю чергою, можна перенести в комп’ютерну систему.

Далі на підставі бази даних попередньо змодельованої анатомії особи здійснюється підганяння під череп. Далі будується саме обличчя, від поверхні черепа до поверхні обличчя через м’язову структуру і жирові шари, а потім, нарешті, шар шкіри.

Цей проект є другим у своєму роді, яким нещодавно керувала Сахар після наукової реконструкції особи Тутанхамона, виконаної спільно з королівським скульптором Крістіаном Корбетом.

На думку професора, цей процес допомагає відновити людяність мумій.

"Цар Рамсес II був великим воїном, який правив Єгиптом 66 років і ініціював перший у світі договір. Нанесення особи на мумію Рамсеса II в його старості і молодшу версію нагадує світові про його легендарний статус", — сказала Керолайн.

Однак реконструкція особи давно померлого фараона не обходиться без проблем. Наприклад, череп сам не може розкрити всі аспекти зовнішності людини.

Найскладніше це те, що відбувається після форми; так що вся ця інформація про колір шкіри, плями, зморшки, колір волосся і очей. У даному випадку використовувалися відомі письмові тексти про фараона, а також були збережені муміфіковані м’які тканини його обличчя для роботи.

Цей процес також був протестований з використанням живих об’єктів, що дозволило порівняти реконструкцію, що базується на даних комп’ютерної томографії, з реальністю.

Професор Салім зазначила: "Це єдина наукова реконструкція особи Рамсеса II, заснована на комп’ютерній томографії його справжньої мумії. Попередні спроби були ненауковими та здебільшого мистецькими".

Нагадаємо, що раніше дослідники виявили найстарішу гробницю Єгипту, яка орієнтована на зимове сонцестояння.