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"Красивое" лицо: ученые реконструировали облик самого могущественного египетского фараона Рамсеса II (видео)

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Валерий Лобовко Валерий Лобовко
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Художественного изображение Рамсеса II Новость обновлена 26 декабря 2022, 06:22
Художественного изображение Рамсеса II. Фото Скриншот видео

В ходе реконструкции черепа ученым удалось "омолодить" полученный образ на 50 лет

В Египте, где в ноябре был обнаружен возможный тоннель к гробнице легендарной Клеопатры, ученые совершили очередной прорыв: им удалось воссоздать образ самого могущественного фараона Древнего Египта, Рамсеса II.

Работа проводилась усилиями объединенной группы исследователей из Великобритании и Египта, пишет Daily Mail.

Сначала была создана 3D-модель черепа правителя в момент его смерти, а затем ученые обратили вспять процесс старения, повернув время назад почти на полвека, чтобы показать его лицо в расцвете сил.

Результатом стала первая "научная реконструкция лица" фараона, основанная на компьютерной томографии его настоящего черепа.

Сахар Салим из Каирского университета, создавшая 3D-модель черепа, отметила, что результат показал "очень красивого" правителя.

"Я нахожу реконструированное лицо очень красивым египтянином с чертами лица, характерными для Рамсеса II — ярко выраженным носом и сильной челюстью", — сказала Салим.

Кэролайн Уилкинсон, директор Face Lab в Ливерпульском университете Джона Мура, которая реконструировала лицо фараона, описала научный процесс. Сначала берется компьютерную томографическую (КТ) модель черепа, которая дает трехмерную форму черепа, которую, в свою очередь, уже можно перенести в компьютерную систему.

Далее на основании базы данных предварительно смоделированной анатомии лица осуществляется подгонка под череп. Далее строится само лицо, от поверхности черепа к поверхности лица, через мышечную структуру и жировые слои, а затем, наконец, слой кожи.

Этот проект является вторым в своем роде, которым недавно руководила Сахар, после научной реконструкции лица Тутанхамона, выполненной совместно с королевским скульптором Кристианом Корбетом.

По мнению профессора, этот процесс помогает восстановить человечность мумий.

"Нанесение лица на мумию короля очеловечит его и создаст связь, а также восстановит его наследие. Царь Рамсес II был великим воином, который правил Египтом 66 лет и инициировал первый в мире договор. Нанесение лица на мумию Рамсеса II в его старости и более молодую версию напоминает миру о его легендарном статусе", — сказала она.

Однако реконструкция лица давно умершего фараона не обходится без проблем. Например, череп сам по себе не может раскрыть все аспекты внешности человека.

Самое сложное — это то, что происходит после формы; так что вся эта информация о цвете кожи, пятнах, морщинах, цвете волос и глаз. В данном случае использовались известные письменные тексты о фараоне, а также имелись сохранившиеся мумифицированные мягкие ткани его лица для работы.

Этот процесс также был протестирован с использованием живых объектов, что позволило сравнить реконструкцию, основанную на данных компьютерной томографии, с реальностью.

Профессор Салим отметила: "Это единственная научная реконструкция лица Рамсеса II, основанная на компьютерной томографии его настоящей мумии. Предыдущие попытки были ненаучными и в основном художественными".

Напомним, что ранее исследователи обнаружили самую старую гробницу Египта, которая ориентирована на зимнее солнцестояние.

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