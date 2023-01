Перетворили на "печеру смерті": в Австралії вандали знищили напис, якому 30 тисяч років

Поверх малюнків стародавніх людей зловмисники зробили напис англійською

У грудні минулого року науковий світ Австралії, яка відрізняється унікальною флорою та фауною, а також незвичайним історичним минулим, вразила шокуюча звістка: вандали зробили підкоп у священну печеру аборигенів та знищили стародавній наскальний малюнок.

Про це пише ВВС.

Видання уточнює, що інцидент стався в Південній Австралії, де вандали зробили підкоп під залізну браму навколо печери Кунальда на рівнині Налларбор і знищили наскальний малюнок віком 30 тисяч років.

Печера Кунальда — священна для аборигенів з племені мирнінг. Наскальний напис їхніх предків вважався рідкістю для Австралії і був внесений до списку національної спадщини.

На жаль, тепер він практично не існує, тому що поверх стародавніх малюнків вандали написали "don't look now, but this is a death cave" ("Не дивіться зараз, але це печера смерті").

Зіпсовані наскельні малюнки

Видалити напис не вийде без шкоди для стародавнього витвору мистецтва — поверхня печери дуже м’яка.

Наголошується, що вандали проникали на територію Кунальда і раніше. Вони писали на стінах свої імена та дати відвідування. У 80-х печеру обгородили парканом, але й досі не взяли об’єкт під серйозну охорону.

Нагадаємо, що в інших країнах світу ставлення до стародавніх пам’яток зовсім інше – наприклад, у Туреччині вони всі знаходяться під охороною та наглядом фахівців.