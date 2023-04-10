У свинцевій труні, із золотими прикрасами: в Єрусалимі знайдено поховання дівчини часів Стародавнього Риму (відео)

Прикрас були виготовлені 1800 років тому і присвячені богині Місяцю

Колишній довгий час столицею давньоєврейської держави Єрусалим був зруйнований римлянами після чергового повстання місцевих жителів та перейменований на Елію Капітоліну, де мешкало змішане населення.

У місті оселилися люди з різних частин Римської імперії, які принесли з собою різноманітний набір цінностей, вірувань та ритуалів. Язичницький культ нового населення міста був багатий і різноманітний, включаючи богів та богинь, у тому числі культ місячної богині Луни.

Саме до цього періоду належить знахідка, яку виявила експедиція під керівництвом археолога Яель Адлер із Департаменту старовин Ізраїлю, пише Arkeonews.

Так, під час роботи експедиції на горі Скопус було знайдено свинцеву труну з останками молодої дівчини та золотими прикрасами.

За даними Департаменту, до їх переліку входили золоті сережки, шпилька, золотий кулон, золоті намисто, намисто з сердоліка і скляна намистина — вони мали захищати померлу від "злого ока" в потойбічному світі.

Видання зазначає, що коштовності було виявлено ще 1971 року, але досі інформація про них не була ніде опублікована.

Тепер же, в рамках проекту Управління старовин Ізраїлю "Публікації минулих розкопок", метою якого є публікація раніше неповних звітів про розкопки, всі наявні дані про розкопки були оголошені.

"Розташування початкових звітів, які роками збирали пил в архівах Управління старовин Ізраїлю, і фізичне відстеження місцезнаходження самих предметів пролили світло на давно забуті скарби. Красиві прикраси, які ми досліджували, є прикладом таких скарбів", — розповідає д-р Айєлет Даян, глава археологічного відділу

Експерти вважають, що безцінні предмети із символами Місяця, присвячені римській богині Луні, супроводжували дівчат за життя і були поховані разом із ними, щоб продовжувати захищати їх у потойбіччі.

"Схоже, дівчину поховали з дорогим комплектом золотих прикрас, до якого входили сережки, ланцюжок із підвіскою-місяцем (названим на честь богині Луни) та шпилькою", — кажуть дослідники. — Ці прикраси відомі в римському світі і характерні для поховань молодих дівчат, що, можливо, свідчить про людей, які були поховані у цих місцях”.

Нагадаємо, раніше археологи жахнулися відкриттю, яке зробили в одному із царських палаців Стародавнього Єгипту.