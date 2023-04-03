Відрубані праві руки як трофей: вчених нажахав один із звичаїв Стародавнього Єгипту

Відрубування правих рук мало позбавляти ворога сили, а також допомогти у підрахунку жертв війни

Незважаючи на великі пізнання в різних сферах життя і зведення унікальних пірамід, стародавні єгиптяни багато в чому відрізнялися від сучасних людей щодо цивілізаційних уявлень.

До такого висновку підштовхує страшна знахідка, виявлена нещодавно в Аварісі/Телль-ель-Даб’а на північному сході Єгипту.

Там у трьох ямах у дворі перед тронною залою палацу гіксосів 15-ї династії (близько 1640–1530 рр. до н.е.) було виявлено дванадцять відрубаних правих рук, пише Arkeonews з посиланням на scientific reports.

Це відкриття — перше фізичне свідчення ампутації рук у Стародавньому Єгипті, що проливає нове світло на темне минуле цивілізації.

Хоча практика розміщення відрубаних рук задокументована у написах на гробницях та храмових рельєфах, що належать до Нового Царства, це перший її приклад, що ґрунтується на речових доказах.

Згідно з висновками приголомшених учених, руки належать як мінімум 12 дорослим людям, 11 з яких чоловіки та одна жінка. Після того, як у них частини передпліччя були видалені, руки поміщалися в ями з широко розчепіреними пальцями.

Тільки у шести з виявлених останків кістки зап’ястя проксимального ряду цілі, слідів порізів чи видалення м’яких тканин немає. Фрагментів кісток нижніх кінцівок у ямі не було виявлено, що свідчить про навмисне відокремлення цих кистей від передпліч.

На думку дослідників, звичай відрубувати ворогові праву руку, мабуть, був привезений до Єгипту гіксосами, хоча руки не можуть бути пов’язані з певною етнічною або культурною групою. Згідно з рельєфом, що зображує масу рук у храмі царя Яхмоса в Абідосі, єгиптяни перейняли цю практику пізніше під час його правління.

Свідчення показують, що відрубані руки були підготовлені для показу на публічній церемонії у палаці фараона. Схоже, тоді відрубані руки служили символічною "валютою" для набуття статусу в рамках системи цінностей, що прославляють війну та панування, як стверджують інші біоархеологічні дослідження у географічно різних контекстах.

Відрубування правої руки, полегшувало підрахунок жертв, а також служило символічній меті — позбавити ворога сили.

Нагадаємо, що раніше в Єгипті була знайдена "найдавніша мумія у світі".