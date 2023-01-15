Отримав чотири удари мечем у голову: археологи змогли відтворити моторошну сцену вбивства юнака в середні віки.

Аналіз був проведений по черепу вбитого юнака

Археологи люблять проводити розкопки в Італії. Але оскільки окрім Стародавнього Риму в історії півострова були і "темні часи" Середньовіччя, то часто знахідки призводять до зовсім несподіваних результатів.

Так нещодавно археологам вдалося реконструювати по черепу сцену вбивства, що сталося більш ніж 800 років тому, йдеться у статті в Journal of Archaeological Science: Reports.

Згідно з авторами звіту, череп був знайдений у склепі середньовічної італійської церкви Сан-Бьяджо та належить молодому чоловікові.

А оскільки поховання розташовується в головному атріумі, вчені зробили висновок, що вбитий був членом багатої сім’ї Де Читтігліо, яка володіла землею, на якій було збудовано церкву.

Церква в Сан-Бьяджо

Фізичні огляди, тривимірна цифрова мікроскопія та комп’ютерна томографія розповіли дослідникам про характер травм, напрям атаки і навіть про тип зброї, яка могла бути використана. Згідно з проведеним аналізом, спочатку атака була завдана ззаду і викликала лише поверхневий поріз кістки в задній частині черепа.

Можливо, на молодого чоловіка напали зненацька, і йому ледве вдалося заблокувати або ухилитися від удару, який міг стати смертельним, перш ніж він спробував бігти.

Аналіз ударів по черепу

Характер зламаної кістки передбачає, що нападник напав на жертву ззаду з гострим металевим лезом, швидше за все, з довгим мечем.

Згідно з висновками вчених, пошкодження C майже напевно призвело б до видалення правого вуха чоловіка і викликало б невеликий крововилив. І було, мабуть, не смертельним.

Проте з двома нищівними ударами по черепу у нрього було мало шансів вигратина гарний бій. Третій удар, мабуть, було завдано відразу після цього, викликавши ще сильніший перелом нижньої задньої частини черепа. Вимушений лягти на землю, він, можливо, мав щастя знепритомніти в цей момент.

Останній і найсильніший удар (А) добви його. Меч пронизав череп на пару сантиметрів, викликавши пошкодження головного мозку та сильну кровотечу. Смерть настала за лічені миті.

"Кількість і розташування передсмертних ушкоджень, а також вражаюча сила ударів свідчать про навмисність агресора і, можливо, про певну надмірність по відношенню до жертви", — пишуть автори.

Зазначається, що череп чоловіка було виявлено у 2006 році, але це дослідження стало першим, у якому використовуються сучасні методи, щоб виявити рештки тіла людини у його кістках.

Знахідки допомагають проілюструвати, яким могло бути життя в середньовічній Італії, приблизно з 900 по 1170 нашої ери. Це також показує правдоподібність використання травм черепа для реконструкції смерті сучасних людей у сфері судової медицини.

Людина, знайдена в Сан-Бьяджо, швидше за все, не шукала неприємностей, але у неї явно був досвід ведення війни в цілому. Автори кажуть, що на його правому плечі були ознаки звичної стрілянини з лука, починаючи з раннього віку. Інші частини його черепа мають ознаки рубцювання.

Незважаючи на те, що в археологів з’явилося чіткіше уявлення про звичаї давньої епохи, без будь-яких історичних записів про загиблого воно явно буде неповним.

Нагадаємо, що раніше дослідникам вдалося знайти в Італії біля підніжжя Везувію давньоримський водогін.