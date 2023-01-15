Получил четыре удара мечом в голову: археологи смогли воссоздать жуткую сцену убийства юноши в средние века

Анализ был проведен по черепу убитого юноши

Археологи любят проводить раскопки в Италии. Но так как помимо Древнего Рима в истории полуострова были и "темные времена" Средневековья, то часто находки приводят к совершенно неожиданным результатам.

Так недавно археологам удалось реконструировать по черепу сцену убийства, произошедшего более чем 800 лет назад, говорится в статье в Journal of Archaeological Science: Reports.

Согласно авторам отчета, череп был найден в склепе средневековой итальянской церкви Сан-Бьяджо и принадлежит молодому мужчине.

А поскольку захоронение располагается в главном атриуме, ученые сделали вывод, что убитый был членом богатой семьи Де Читтиглио, владевшей землей, на которой была построена церковь.

Церковь в Сан-Бьяджо

Физические осмотры, трехмерная цифровая микроскопия и компьютерная томография рассказали исследователям о характере травмы, направлении атаки и даже о типе оружия, которое могло быть использовано. Согласно проведенному анализу, первоначальная атака была нанесена сзади и вызвала лишь поверхностный порез кости в задней части черепа.

Возможно, на молодого человека напали врасплох, и ему едва удалось заблокировать или увернуться от удара, который мог оказаться смертельным, прежде чем он попытался бежать.

Анализ ударов по черепу

Характер сломанной кости предполагает, что нападавший напал на жертву сзади с острым металлическим лезвием, скорее всего, с длинным мечом.

Согласно заключению ученых, повреждение C почти наверняка привело бы к удалению правого уха мужчины, что вызвало бы небольшое кровоизлияние. И было, наверное, не смертельным.

Тем не менее, с двумя сокрушительными ударами по черепу было мало шансов на хороший бой. Третий удар, по-видимому, был нанесен сразу после этого, вызвав еще более сильный перелом нижней задней части черепа. Вынужденный лечь на землю, он, возможно, имел счастье потерять сознание в этот момент.

Последний и самый сильный удар (А), прикончил его. Меч пронзил череп на пару сантиметров, вызвав повреждение головного мозга и сильное кровотечение. Смерть наступила в считанные мгновения.

"Количество и расположение предсмертных повреждений, а также поражающая сила ударов свидетельствовали об умышленности агрессора и, возможно, об определенной чрезмерности по отношению к жертве", — пишут авторы.

Отмечается, что череп мужчины был обнаружен в 2006 году, но это исследование является первым, в котором используются современные методы, чтобы выявить окончание тела человека в его костях.

Находки помогают проиллюстрировать, какой могла быть жизнь в средневековой Италии, примерно с 900 по 1170 год нашей эры. Это также показывает правдоподобность использования травм черепа для реконструкции смерти современных людей в области судебной медицины.

Человек, найденный в Сан-Бьяджо, скорее всего, не искал неприятностей, но у него явно был опыт ведения войны в целом. Авторы говорят, что на его правом плече были признаки привычной стрельбы из лука, начиная с раннего возраста. Другие части его черепа также имеют признаки рубцевания.

Несмотря на то, что у археологов появилось более четкое представление о нравах давней эпохи, но без каких-либо исторических записей о погибшем оно явно будет неполным.

Напомним, что ранее исследователям удалось найти в Италии у подножия Везувия древнеримский водопровод.