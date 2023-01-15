Получил четыре удара мечом в голову: археологи смогли воссоздать жуткую сцену убийства юноши в средние века
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Анализ был проведен по черепу убитого юноши
Археологи любят проводить раскопки в Италии. Но так как помимо Древнего Рима в истории полуострова были и "темные времена" Средневековья, то часто находки приводят к совершенно неожиданным результатам.
Так недавно археологам удалось реконструировать по черепу сцену убийства, произошедшего более чем 800 лет назад, говорится в статье в Journal of Archaeological Science: Reports.
Согласно авторам отчета, череп был найден в склепе средневековой итальянской церкви Сан-Бьяджо и принадлежит молодому мужчине.
А поскольку захоронение располагается в главном атриуме, ученые сделали вывод, что убитый был членом богатой семьи Де Читтиглио, владевшей землей, на которой была построена церковь.
Физические осмотры, трехмерная цифровая микроскопия и компьютерная томография рассказали исследователям о характере травмы, направлении атаки и даже о типе оружия, которое могло быть использовано. Согласно проведенному анализу, первоначальная атака была нанесена сзади и вызвала лишь поверхностный порез кости в задней части черепа.
Возможно, на молодого человека напали врасплох, и ему едва удалось заблокировать или увернуться от удара, который мог оказаться смертельным, прежде чем он попытался бежать.
Характер сломанной кости предполагает, что нападавший напал на жертву сзади с острым металлическим лезвием, скорее всего, с длинным мечом.
Согласно заключению ученых, повреждение C почти наверняка привело бы к удалению правого уха мужчины, что вызвало бы небольшое кровоизлияние. И было, наверное, не смертельным.
Тем не менее, с двумя сокрушительными ударами по черепу было мало шансов на хороший бой. Третий удар, по-видимому, был нанесен сразу после этого, вызвав еще более сильный перелом нижней задней части черепа. Вынужденный лечь на землю, он, возможно, имел счастье потерять сознание в этот момент.
Последний и самый сильный удар (А), прикончил его. Меч пронзил череп на пару сантиметров, вызвав повреждение головного мозга и сильное кровотечение. Смерть наступила в считанные мгновения.
"Количество и расположение предсмертных повреждений, а также поражающая сила ударов свидетельствовали об умышленности агрессора и, возможно, об определенной чрезмерности по отношению к жертве", — пишут авторы.
Отмечается, что череп мужчины был обнаружен в 2006 году, но это исследование является первым, в котором используются современные методы, чтобы выявить окончание тела человека в его костях.
Находки помогают проиллюстрировать, какой могла быть жизнь в средневековой Италии, примерно с 900 по 1170 год нашей эры. Это также показывает правдоподобность использования травм черепа для реконструкции смерти современных людей в области судебной медицины.
Человек, найденный в Сан-Бьяджо, скорее всего, не искал неприятностей, но у него явно был опыт ведения войны в целом. Авторы говорят, что на его правом плече были признаки привычной стрельбы из лука, начиная с раннего возраста. Другие части его черепа также имеют признаки рубцевания.
Несмотря на то, что у археологов появилось более четкое представление о нравах давней эпохи, но без каких-либо исторических записей о погибшем оно явно будет неполным.
Напомним, что ранее исследователям удалось найти в Италии у подножия Везувия древнеримский водопровод.