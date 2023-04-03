Отрубленные правые руки как трофей: ученых ужаснул один из обычаев Древнего Египта

Отрубание правых рук должно было лишать врага силы, а также помочь в подсчете жертв войны

Несмотря на обширные познания в различных сферах жизни и возведение уникальных пирамид древние египтяне во многом отличались от современных людей по части цивилизационых представлений.

На такой вывод наталкивает страшная находка, обнаруженная недавно в Аварисе/Телль-эль-Даб'а на северо-востоке Египта.

Там в трех ямах во дворе перед тронным залом дворца гиксосов 15-й династии (около 1640–1530 гг. До н.э.) были обнаружены двенадцать отрубленных правых рук, пишет Arkeonews со ссылкой на scientific reports.

Это открытие — первое физическое свидетельство ампутации рук в Древнем Египте, проливающее новый свет на темное прошлое цивилизации.

Хотя практика размещения отрубленных рук задокументирована в надписях на гробницах и храмовых рельефах, относящихся к Новому Царству, это первый ее пример, основанный на вещественных доказательствах.

Согласно выводам ошеломленных ученых, руки принадлежат как минимум 12 взрослым, 11 из которых мужчины и одна женщина. После того, как прикрепленные части предплечья были удалены, руки помещались в ямы с широко растопыренными пальцами.

Только у шести из обнаруженных кистей кости запястья проксимального ряда целы, следов порезов или удаления мягких тканей нет. Фрагментов костей нижних конечностей в яме обнаружено не было, что свидетельствует о намеренном отделении этих кистей от предплечий.

По мнению исследователей, обычай отрубать врагу правую руку, по-видимому, был привезен в Египет гиксосами, хотя руки не могут быть напрямую связаны с определенной этнической или культурной группой. Согласно рельефу, изображающему массу рук в храме царя Яхмоса в Абидосе, египтяне переняли эту практику самое позднее во время его правления.

Свидетельства показывают, что отрубленные руки были подготовлены и подготовлены для презентации на публичной церемонии во дворце фараона. В этой политически структурированной структуре отрубленные руки служили символической валютой для приобретения статуса в рамках системы ценностей, прославляющих войну и господство, как утверждают другие биоархеологические исследования в географически различных контекстах.

Отрубание правой руки, облегчало подсчет жертв, а также служило некоей символической цели — лишить врага силы.

Напомним, что ранее в Египте была найдена "самая древняя мумия в мире".