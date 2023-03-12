Новий "привіт від фараонів": поляки знайшли в Судані руїни стародавнього храму з ієрогліфами

Знахідка стала сенсацією, оскільки раніше у Старій Донголі не стикалися з подібними артефактами

Багато любителів старовини навряд чи можна здивувати знахідками давньоєгипетських артефактів в Ізраїлі або Сирії.

Тепер же до країн, земля яких зберігає "привітики" від жителів Стародавнього Єгипту, додався Судан, де археологи виявили руїни храму віком близько 2 700 років. Вони належать до того часу, коли царство під назвою Куш панувало на великій територієї, яка включала нинішні Судан, Єгипет і різні частини Близького Сходу.

Про це пише Heritage Daily.

Знахідку було виявлено у середньовічній цитаделі у Старій Донголі, яка розташована між третім та четвертим каналами річки Ніл на території сучасного Судану.

Деякі з кам’яних блоків храму були прикрашені фігурами та ієрогліфічними написами. Їх аналіз показав, що вони були частиною споруди, яка датується першою половиною першого тисячоліття до нашої ери.

Відкриття стало несподіванкою, оскільки в Старій Донголі не було відомо жодної знахідки, яка стосується такого далекого періоду, йдеться в заяві археологів з Польського центру середземноморської археології при Варшавському університеті.

Усередині деяких фрагментів храму археологи виявили залишки написів, у тому числі напис про те, що храм присвячений Амону-Ра з Кави, розповів Live Science Давид Вечорек, єгиптолог, який співпрацює з дослідницькою групою. Амон-Ра був богом, якому поклонялися в Куші та Єгипті, а Кава – це археологічна пам’ятка в Судані, де знаходиться храм. Поки незрозуміло, чи відносяться блоки до цього храму чи до того, який було знищено пізніше.

Вчені ідентифікували блоки з підлоги, зовнішніх стін та пілону – вежі у вигляді усіченої піраміди, яка зводилася біля входу до храму. Але залишилося невідомим, чи був матеріал місцевим, чи його доставили з іншого регіону.

Археологи також зазначили, що в радіусі понад сто кілометрів від Старої Донголи не було знайдено жодної архітектурної споруди в єгипетському стилі. Але не виключено, що насправді там існували єгипетські поселення, які не збереглися до наших днів. Нубійська династія значно розширила кордони Єгипту, охопивши територію від шостого порогу Нілу до Середземного моря.

Раніше повідомлялося про те, що в самому Єгипті було знайдено тунель до гробниці Клеопатри.