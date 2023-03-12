Новый "привет от фараонов": поляки нашли в Судане руины древнего храма с иероглифами

Находка стала сенсацией, так как ранее в Старой Донголе не сталкивались с подобными артефактами

Многих любителей старины вряд ли можно удивить находками древнеегипетских артефактов в Израиле или Сирии.

Теперь же к странам, земля которой хранит "напоминания" от жителей Древнего Египта, добавился Судан, где археологи обнаружили руины храма возрастом около 2 700 лет, относящиеся к тому времени, когда царство под названием Куш управляло обширной территорией, включая нынешние Судан, Египет и части Ближнего Востока.

Об этом пишет Heritage Daily.

Находка была обнаружена в средневековой цитадели в Старой Донголе, расположенной между третьим и четвертым каналами реки Нил на территории современного Судана.

Некоторые из каменных блоков храма были украшены фигурами и иероглифическими надписями. Анализ иконографии и письменности показал, что они были частью сооружения, датируемого первой половиной первого тысячелетия до нашей эры.

Открытие стало неожиданностью, поскольку в Старой Донголе не было известно ни одной находки, относящейся к столь далекому периоду, говорится в заявлении археологов из Польского центра средиземноморской археологии при Варшавском университете.

Внутри некоторых фрагментов храма археологи обнаружили обломки надписей, в том числе надпись о том, что храм посвящен Амону-Ра из Кавы, рассказал Live Science Давид Вечорек, египтолог, сотрудничающий с исследовательской группой. Амон-Ра был богом, которому поклонялись в Куше и Египте, а Кава – это археологический памятник в Судане, где находится храм. Пока неясно, относятся ли вновь найденные блоки к этому храму или к тому, который уже не существует.

Ученые идентифицировали блоки из пола, наружных стен и пилона – башни в виде усеченной пирамиды, которая воздвигалась у входа в храм. Но осталось неизвестным, был ли материал местным или его доставили из другого региона.

Археологи также отметили, что в радиусе более ста километров от Старой Донголы не было найдено ни одного архитектурного сооружения в египетском стиле. Но не исключено, что на самом деле там существовали египетские поселения, не сохранившиеся до наших дней. Нубийская династия существенно расширила границы Египта, охватив территорию от шестого порога Нила до Средиземного моря.

Ранее сообщалось о том, что в самом Египте был найдет тоннель к гробнице Клеопатры.