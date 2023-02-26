Велика знахідка археологів у Єгипті: виявлено 22 гробниці різних періодів

Розкопки проводилися іспансько-єгипетською експедицією

Археологи змогли вкотре переконатися, що земля Єгипту – практично "сховище" секретів багатьох епох людства.

Так, днями іспано-єгипетської археологічна експедиція виявила гробниці одразу трьох епох у єгипетській провінції Ель-Мінья, пише Egypt Independent.

Розкопки проводилися силами співробітників Барселонського університету та Вищої ради археології Єгипту, і призвели до виявлення 22 гробниць перського, римського та коптського періодів.

Видання зазначає, що вперше археологічну ділянку Аль-Бахнас, де знайдено гробниці, археологи розкопали 1897 року. Тоді фахівці явили світові тисячі папірусів, написаних грецькою мовою римського періоду. Сьогодні майже всі вони зберігаються в оксфордському Музеї Ешмолу у Британії.

Протягом наступних ста років Аль-Бахнас грабували мародери, тому багато артефактів знаходяться сьогодні в приватних колекціях.

Повертаючись до результатів недавньої експедиції, слід зазначити, що із вказаної кількості гробниць 6 похоронних комплексів відносяться до римського та перського періодів в історії Єгипту. 16 гробниць — до коптсько-візантійського періоду.

Зазначається, що багато римських гробниць побудовані з вапняку. Деякі з них знаходяться без кришок, що дозволяє припустити, що вони були пограбовані вже давно. Гробниці коптської епохи мають прямокутну форму та містять поховання, вкриті прикрашеними саваннами.

Нагадаємо, що до коптського періоду прийнято відносити пізньоримський Єгипет (3-4 ст. н.е.) та візантійський Єгипет (4-7 ст. н.е.). Ця епоха ознаменувалася релігійним зрушенням від давньоєгипетської релігії в єгипетській культурі до коптського християнства і потім завершилася мусульманським завоюванням Єгипту в 7 столітті нашої ери.

Нагадаємо, що раніше в Єгипті було знайдено тунель до гробниці Клеопатри, який може стати "ключом" до багатьох загадок Стародавнього світу.