Крупная находка археологов в Египте: обнаружены 22 гробницы различных периодов

Раскопки проводились испано-египетской экспедицией

Археологи смогли в очередной раз убедиться в том, что земля Египта – практически "хранилище" секретов многих эпох человечества.

Так, на днях испано-египетской археологическая экспедиция обнаружила гробницы сразу трех эпох в египетской провинции Эль-Минья, пишет Egypt Independent.

Раскопки проводились силами сотрудников Барселонского университета и Высшего совета археологии Египта, и привели к обнаружению 22 гробниц персидского, римского и коптского периодов.

Издание отмечает, что впервые археологический участок Аль-Бахнас, где найдены гробницы, археологи раскопали в 1897 году. Тогда специалисты явили миру тысячи папирусов, написанных на греческом языке римского периода. Сегодня почти все они хранятся в оксфордском Музее Эшмола в Британии.

В течение последующих ста с лишним лет Аль-Бахнас грабили мародеры, поэтому многие артефакты находятся сегодня в частных коллекциях.

Возвращаясь к результатам недавней экспедиции, следует отметить, что из указанного количества гробниц 6 погребальных комплексов относятся к римскому и персидскому периодам в истории Египта. 16 гробниц — к коптско-византийскому периоду.

Отмечается, что многие из римских гробниц построены из известняка. Некоторые из них находятся без крышек, что позволяет предположить, что они были разграблены уже давно. Гробницы коптской эпохи имеют прямоугольную форму и содержат захоронения, покрытые украшенными саванами.

Напомним, что к коптскому периоду принято относить позднеримский Египет (3-4 вв. н.э.) и византийский Египет (4-7 вв. н.э.). Эта эпоха ознаменовалась религиозным сдвигом от древнеегипетской религии в египетской культуре к коптскому христианству и затем завершилась мусульманским завоеванием Египта в 7 веке нашей эры.

Напомним, что ранее в Египте был найден тоннель к гробнице Клеопатры, что может стать "ключом" ко многим загадкам Древнего мира.