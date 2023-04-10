В свинцовом гробу, с золотыми украшениями: в Иерусалиме нашли захоронение девушки времен Древнего Рима (видео)

Украшениям были изготовлены 1800 лет назад и посвящены богине Луне

Бывший долгое время столицей древнееврейского государства Иерусалим был разрушен римлянами после очередного восстания местных жителейи переименован в Элию Капитолину, где проживало смешанное население.

В городе поселились люди из разных частей Римской империи, принесшие с собой различный набор ценностей, верований и ритуалов. Языческий культ нового населения города был богат и разнообразен, включая богов и богинь, в том числе культ лунной богини Луны.

Именно к этому периоду относится находка, которую обнаружила экспедиция под руководством археолога Яэль Адлер из Департамента древностей Израиля, пишет Arkeonews.

Так, во время работы экспедиции на горе Скопус был найден свинцовый гроб с останками молодой девушки и золотыми украшениями.

По данным Департамента, в их перечень входили золотые серьги, шпилька, золотой кулон, золотые бусы, бусы из сердолика и стеклянную бусину — они доложны были защищать умершую от "злого глаза" в загробном мире.

Издание отмечает, что драгоценности были обнаружены еще в 1971 году, но до настоящего времени информация о них не была нигде опубликована.

Теперь же, в рамках проекта Управления древностей Израиля "Публикация прошлых раскопок", целью которого является публикация ранее неполных отчетов о раскопках, все имеющиеся данные о тех раскопках были оглашены.

"Расположение первоначальных отчетов, которые годами собирали пыль в архивах Управления древностей Израиля, и физическое отслеживание местонахождения самих предметов пролили свет на давно забытые сокровища. Красивые украшения, которые мы исследовали, являются примером таких сокровищ", — рассказывает д-р Айелет Даян, глава археологического отдела.

Эксперты считают, что бесценные предметы с символами Луны, римской богини Луны, сопровождали девушек при жизни и были похоронены вместе с ними, чтобы продолжать защищать их в загробной жизни.

"Похоже, девушку похоронили с дорогим комплектом золотых украшений, в который входили серьги, цепочка с подвеской-лунулой (названной в честь богини Луны) и шпилька", — говорят исследователи. — Эти украшения известны в римском мире и характерны для захоронений молодых девушек, что, возможно, свидетельствует о людях, которые были захоронены в этих местах".

Напомним, ранее археологи ужаснулись открытию, которое сделали в одном из царских дворцов Древнего Египта.