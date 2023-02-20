Тяжела была жизнь легионера: в Израиле обнаружили "платежную ведомость", датированную 72 годом нашей эры

На пергаменте была расписана "зарплата" древнего воина и все положенные с нее "отчисления" и "уплаты"

В Израиле, где в прошлом году удалось обнаружить остатки древнего "шоссе", найден очередной редкий артефакт – "платежная ведомость", которую выписывали "бухгалтеры" в 72 году нашей эры.

Нашли этот "платежный лист" археологи Израильского управления древностей во время раскопок в крепости Масада, пишет Arkeonews.

Издание отмечает, что Масада расположена у юго-западного побережья Мертвого моря. Считается, что ее построили по приказу царя Ирода Великого в первом веке до нашей эры. В 66-74 году там базировались повстанцы, протестующие против Римского владычества. Описание этого конфликта сохранилось в трудах историка Иосифа Флавия.

Возведена крепость на утесе с отвесными склонами. Неслучайно в ней разместили легионеров, когда был установлен контроль римлян над Иудеей.

В крепости найдены 14 латинских свитков, 13 из них были написаны на папирусе, один – на пергаментной бумаге.

"Ведомость" была написана на папирусе, который оказался сильно поврежденным. Тем не менее, ученые смогли расшифровать надписи и обнаружили, что документ содержит ценные сведения об управлении римской армией и о статусе солдат.

В частности, там было "расписано", какое жалованье должен был получить солдат и какие вычеты с него взимались – в частности, отчисления на сапоги, льняную тунику и даже ячменный корм для лошади.

Когда ученые "прикинули", что если из довольствия легионера высчитывали стоимость выданной одежды (туники), сапог и даже ячменя, предназначавшегося лошади, то на руки ему попадали реально "римские копейки"… Прожить на такие средства было невозможно.

Поэтому, сделали они вывод, у римских солдат мог быть другой источник дохода – возможно, им разрешали грабить мирных жителей во время военных кампаний. Или давать деньги в долг местным жителям под проценты, ведь "твердая валюта древнего мира" в виде римских динариев или сестерциев ценилась в те времена.

Как бы там ни было, но находка подтвердила мысль о том, что многие наши "изобретения" в виде водопровода, фаст-фуда или торговых центров были известны еще в древние века, только под другим названием.