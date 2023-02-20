Тяжким було життя легіонера: в Ізраїлі знайшли "платіжну відомість", датовану 72 роком нашої ери

На пергаменті була розписана "зарплата" стародавнього воїна і всі належні з неї "відрахування" та "сплати"

В Ізраїлі, де минулого року вдалося виявити залишки стародавнього "шосе", знайдено черговий рідкісний артефакт — "платіжна відомість", яку виписували "бухгалтери" у 72 році нашої ери.

Знайшли цей "платіжний лист" археологи Ізраїльського управління старовин під час розкопок у фортеці Масада, пише Arkeonews.

Масада розташована біля південно-західного узбережжя Мертвого моря. Вважається, що її збудували за наказом царя Ірода Великого в першому столітті до нашої ери. У 66-74 році там базувалися повстанці, які протестували проти Римського панування. Опис цього конфлікту збереглося у працях історика Йосипа Флавія.

Зведено фортецю на скелі з вертикальними схилами. Невипадково у ній розмістили легіонерів, коли було встановлено контроль римлян над Юдеєю.

У фортеці знайдено 14 латинських сувоїв, 13 з них були написані на папірусі, один – на пергаментному папері.

"Відомість" була написана на папірусі, який виявився сильно пошкодженим. Тим не менше, вчені змогли розшифрувати написи і виявили, що документ містить цінні відомості про управління римською армією та статус солдатів.

Зокрема, там було "розписано", яку платню мав отримати солдат і які відрахування з неї стягувалися.

Коли вчені "прикинули", що якщо із забезпечення легіонера вираховували вартість виданого одягу (туніки), чобіт і навіть ячменю, який призначався для коня, то на руки йому потрапляли реально "римські копійки"... Прожити на такі кошти було неможливо.

Тому, зробили вони висновок, у римських солдатів могло бути інше джерело доходу — можливо, їм дозволяли грабувати мирних жителів під час військових кампаній. Або давати гроші в борг місцевим жителям під відсотки, адже "тверда валюта древнього світу" у вигляді римських динаріїв або сестерціїв цінувалася в ті часи.

Як би там не було, але знахідка підтвердила думку про те, що багато наших "винаходів" у вигляді водопроводу, фаст-фуду або торгових центрів були відомі ще в давні часи, тільки під іншою назвою.