Наркоманы Бронзового века: ученые нашли свидетельства первого в Европе потребления галлюциногенов

Вероятно, галлюциногены использовались в ритуальных целях

Жители Европы начали потреблять наркотические вещества еще в Бронзовом веке и уже тогда набор используемых веществ был весьма солидным.

Как говорится в результатах нового исследования, которое приводит EurekAlert, следы наркотических веществ были обнаружены на испанском острове Менорка в Средиземном море.

При этом местные жители использовали их по меньшей мере 3 тысячи лет назад.

Археологи наткнулись на запечатанную погребальную камеру в пещере Ес-Карриткс. Эта пещера начала использоваться людьми около 3,6 тысячи лет назад и на протяжении 800 лет служила местом для проведения ритуалов и похоронных обрядов.

В запечатанной комнате нашли ряд древних артефактов, а также шкатулку с волосами, окрашенными в красный цвет. На этих волосах и были обнаружены следы наркотических средств.

В частности были найдены химические сигнатуры атропина, скополамина и эфедрина.

Атропин и скополамин являются галлюциногенами и встречаются в некоторых пасленовых растениях, вроде мандрагоры. Эфедрин является стимулятором растительного происхождения.

Археологи говорят, что около 800 лет до нашей эры население Балеарских островов пережило сильное изменение социальной структуры, поэтому не исключено, что те их жители, которые остались преданными традиционному укладу жизни, спрятали в пещере некоторые ритуальные вещи в надежде, что былой порядок может быть восстановлен.

Не исключено, что наркотики использовались шаманами для проведения ритуальных церемоний.

Как сообщалось ранее, в Израиле нашли платежную ведомость римского легионера 72 года нашей эры. По документу стало понятно, что тогдашние солдаты получали сущие "копейки".