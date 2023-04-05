Винен ваш "смачний" запах: вчені з’ясували, чому комари часто кусають людей

Комарі кусають одних людей частіше за вагомою причиною

Вчені з’ясували, чому комари часто кусають людей, прориваючись навіть через маскітні сітки. Виявляється, це впливає підвищення рівня жирних кислот на шкірі.

Про це йдеться у статті, опублікованій на порталі Sciencedirect. За даними вчених з Університету Рокфеллера, комарі вистежують своїх жертв за допомогою низки сенсорних сигналів, включаючи тепло тіла, CO2, що видихається, і запаху.

Піддослідним доручили носити нейлонові рукави на передпліччях, щоб уловити запах їхньої шкіри. Після цього рукави з’єднали попарно і помістили в трубки, до яких пізніше під’єднали камеру з комарами Aedes Aegypti (комар жовтохорошковий). Ці комахи є основними переносниками вірусу Зіка чи лихоманки денге. Такий експеримент допоміг вченим визначити привабливість 64 людей для комарів.

Одна з цілей за №33 була в 4 рази привабливішою для комарів, ніж інші учасники експерименту. Вчені досліджували зразки людей, які найбільше сподобалися комарам, та виявили 50 молекулярних сполук, вміст яких був підвищений у шкірі цих об’єктів. Виявилося, що об’єкт №33 мав сильно підвищений вміст карбонових кислот – жирових сполук, які допомагають надати шкірі виразного запаху.

"Існує дуже, дуже сильний зв’язок між наявністю великої кількості цих жирних кислот на шкірі та тим, що вона притягує комарів", - зазначив автор дослідження Леслі Восшалл.

Тепер вчені задумалися над тим, як можна маніпулювати складом речовин у шкірі, щоб змінити її запах. Це допоможе створити ефект маскування від комарів. Наступні комарі, які досліджуватимуться вченими, це переносники малярії — вид Anopheles.

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