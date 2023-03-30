Більше жоден комар не залетить: простий спосіб, як зробити москітну сітку своїми руками

На відміну від покупних сіток, їх саморобні альтернативи коштують копійки

Абсолютно ніхто не хоче, щоб у їхню оселю залітали мерзенні та настирливі комахи, ніби мухи, комарі, оси. Для запобігання таким неприємним інцидентам була придумана так звана москітна сітка, яка, до речі, також захищає житло від пилу та сміття.

У магазинах вона коштує недешево, проте є один корисний спосіб легко, бюджетно та швидко змайструвати москітну сітку своїми руками та з підручних засобів. Тільки потрібно знати, з яких матеріалів її зібрати, пише cpykami.

Як зробити москітну сітку в домашніх умовах

Підрізаємо кабель-канал під кутом 90 градусів, щоб з’єднати кути. Склеюємо їх за допомогою суперклею та харчової соди. Також вирізаємо невелику виїмку посередині рами, щоб встановити поперечну перекладину з того ж кабелю-каналу. Далі натягуємо москітну сітку.

Потім молотком обережно прикріплюємо другу половину кабель-каналу, натягуючи сітку. Зайву сітку обрізаємо гострим канцелярським ножем. Закріплюємо другу частину каналу поперек, а потім – на вікні куточками.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися мух за допомогою прозорого пакета та монет. Цей лайфхак абсолютно безпечний і не потребує використання "хімії".