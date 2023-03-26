Вчені навчилися вибирати стать майбутньої дитини: точність вражає

Технологія може бути дуже перспективною, але використовувати її закликають з обережністю

Вчені просунулися у вивченні репродуктивних технологій, які у майбутньому дозволять обирати стать майбутньої дитини.

Як говориться в дослідженні, описаному в журналі PLOS One, хоч при природному заплідненні не можна передбачити, який саме сперматозоїд зіллється з яйцеклітиною, проте подібна опція незабаром може бути доступною для пар, які лікуються від безпліддя.

Розвиток подібної технології вибору статі майбутньої дитини може, наприклад, дозволити зберегти баланс у сім’ї або уникнути захворювання, яке пов’язане зі статтю.

При штучному заплідненні всі найважливіші процеси відбуваються у лабораторії, тому майбутнім батькам доступна опція на вибір сперматозоїда, який запліднить конкретну яйцеклітину.

У новому дослідженні описаний метод сортування за вагою, який дозволяє з 80% ймовірності відокремити клітини, що містять X-хромосоми від Y-хромосоми і тим самим дати можливість батькам вибирати стать.

У дослідженні брали участь 1300 пар, яких було отримано біоматеріал. Сперматозоїди після цього пройшли сортування в особливому багатошаровому градієнті щільності, де більш важкі сперматозоїди, що містять велику Х-хромосому, опускалися нижче, а легші з Y-хромосомою залишалися вище.

Хоча технологія і виглядає перспективно, проте автори дослідження попереджають про те, що її варто застосовувати з обережністю, оскільки за її подальшого розвитку можна буде вибрати не тільки стать, а й інші характеристики. А це, своєю чергою, може призвести до виникнення дисбалансу в суспільстві.

Як повідомлялося раніше, інша група вчених раніше розробила спосіб, який дозволив двом самцям мишей отримати спільне потомство.