Вчені навчилися вибирати стать майбутньої дитини: точність вражає
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Технологія може бути дуже перспективною, але використовувати її закликають з обережністю
Вчені просунулися у вивченні репродуктивних технологій, які у майбутньому дозволять обирати стать майбутньої дитини.
Як говориться в дослідженні, описаному в журналі PLOS One, хоч при природному заплідненні не можна передбачити, який саме сперматозоїд зіллється з яйцеклітиною, проте подібна опція незабаром може бути доступною для пар, які лікуються від безпліддя.
Розвиток подібної технології вибору статі майбутньої дитини може, наприклад, дозволити зберегти баланс у сім’ї або уникнути захворювання, яке пов’язане зі статтю.
При штучному заплідненні всі найважливіші процеси відбуваються у лабораторії, тому майбутнім батькам доступна опція на вибір сперматозоїда, який запліднить конкретну яйцеклітину.
У новому дослідженні описаний метод сортування за вагою, який дозволяє з 80% ймовірності відокремити клітини, що містять X-хромосоми від Y-хромосоми і тим самим дати можливість батькам вибирати стать.
У дослідженні брали участь 1300 пар, яких було отримано біоматеріал. Сперматозоїди після цього пройшли сортування в особливому багатошаровому градієнті щільності, де більш важкі сперматозоїди, що містять велику Х-хромосому, опускалися нижче, а легші з Y-хромосомою залишалися вище.
Хоча технологія і виглядає перспективно, проте автори дослідження попереджають про те, що її варто застосовувати з обережністю, оскільки за її подальшого розвитку можна буде вибрати не тільки стать, а й інші характеристики. А це, своєю чергою, може призвести до виникнення дисбалансу в суспільстві.
Як повідомлялося раніше, інша група вчених раніше розробила спосіб, який дозволив двом самцям мишей отримати спільне потомство.