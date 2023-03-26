Ученые научились выбирать пол будущего ребенка: точность поражает

Технология может быть очень перспективной, но использовать ее призывают с осторожностью

Ученые продвинулись в изучении репродуктивных технологий, которые в будущем позволят выбирать пол будущего ребенка.

Как говорится в исследовании, описанном в журнале PLOS One, хоть при естественном оплодотворении нельзя предсказать, какой именно сперматозоид сольется с яйцеклеткой, однако подобная опция вскоре может быть доступной для пар, которые лечатся от бесплодия.

Развитие подобной технологии выбора пола будущего ребенка может, например, позволить сохранить баланс в семье или избежать заболевания, которое связано с полом.

При искусственном оплодотворении все наиболее важные процессы происходят в лаборатории, а потому будущим родителям доступна опция по выбору сперматозоида, который оплодотворит конкретную яйцеклетку.

В новом исследовании описан метод сортировки по весу, который позволяет с 80% вероятности отделить клетки, содержащие X-хромосомы от содержащих Y-хромосомы и тем самым дать возможность родителям выбирать пол.

В исследовании принимали участие 1300 пар, от которых был получен биоматериал. Сперматозоиды после этого прошли сортировку в особом многослойном градиенте плотности, где более тяжелые сперматозоиды, содержащие большую Х-хромосому, опускались ниже, а более легкие с Y-хромосомой оставались выше.

Хоть технология и выглядит многообещающе, однако авторы исследования предупреждают о том, что ее стоит применять с осторожностью, поскольку при дальнейшем ее развитии можно будет выбрать не только пол, но и другие характеристики. А это в свою очередь может привести к возникновению дисбаланса в обществе.

Как сообщалось ранее, другая группа ученых ранее разработала способ, который позволил двум самцам мышей получить общее потомство.