Виноват ваш "вкусный" запах: ученые выяснили, почему комары часто кусают людей

Комары кусают одних людей чаще по весомой причине

Ученые выяснили, почему комары часто кусают людей, прорываясь даже через маскитные сетки. Оказывается, на это влияет повышения уровня жирных кислот на коже.

Об этом сказано в статье, опубликованной на портале Sciencedirect. По данным ученых из Университета Рокфеллера, комары выслеживают своих жертв с помощью ряда сенсорных сигналов, включая тепло тела, выдыхаемого CO2 и запаха.

Подопытным поручили носить нейлоновые рукава на предплечьях, чтобы уловить запах их кожи. После чего рукава соединили попарно и поместили в трубки, к которым позже подсоединили камеру с комарами Aedes Aegypti (комар желтолихорадочный). Эти насекомые являются основными переносчиками вируса Зика или лихорадки денге. Такой эксперимент помог ученым определить привлекательность 64 человек для комаров.

Одна из целей под №33 была в 4 раза привлекательнее для комаров, чем другие участники эксперимента. Ученые исследовали образцы людей, которые больше всего понравились комарам, и выявили 50 молекулярных соединений, содержание которых было повышено в коже этих объектов. Оказалось, что у объекта №33, было сильно повышено содержание карбоновых кислот – жировых соединений, которые помогают придать коже отчетливый запах.

"Существует очень, очень сильная связь между наличием большого количества этих жирных кислот на коже и тем, что она притягивает комаров", — отметил автор исследования Лесли Восшалл.

Теперь ученые задумались над тем, как можно манипулировать составом веществ в коже, чтобы изменить ее запах. Это поможет создать эффект маскировки от комаров. Следующие комары, которые будут исследоваться учеными, это переносчики малярии — вид Anopheles.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как компенсировать недостаток сна. Этот способ пригодится для тех, кто работает по ночам.