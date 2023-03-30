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Больше ни один комар не залетит: простой способ, как сделать москитную сетку своими руками

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Москитные сетки за бешеные деньги больше покупать не нужно
Москитные сетки за бешеные деньги больше покупать не нужно. Фото freepik.com

В отличие от покупных сеток, их самодельные альтернативы стоят копейки

Абсолютно никто не хочет, чтобы в их дом залетали мерзкие и назойливые насекомые, будто мухи, комары, осы. Для предотвращения таких неприятных инцидентов была придумана так называемая москитная сетка, которая, кстати, также защищает жилище от пыли и мусора.

В магазинах она стоит недешево, однако есть один полезный способ легко, бюджетно и быстро смастерить москитную сетку своими руками и из подручных средств. Только нужно знать, из каких материалов ее собрать, пишет cpykami.

Как сделать москитную сетку в домашних условиях

Подрезаем кабель-канал под углом 90 градусов, чтобы соединить углы. Склеиваем их с помощью суперклея и пищевой соды. Также вырезаем небольшую выемку посередине рамы, чтобы установить поперечную перекладину из того же кабель-канала. Далее натягиваем москитную сетку.

москитная сетка
москитная сетка

Затем молотком осторожно прикрепляем вторую половину кабель-канала, натягивая сетку. Лишнюю сетку обрезаем острым канцелярским ножом. Закрепляем вторую часть канала поперёк, а потом — на окне уголками.

москитная сетка
москитная сетка

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от мух с помощью прозрачного пакета и монет. Этот лайфхак абсолютно безопасный и не нуждается в использовании "химии".

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#Насекомые #Лайфхак #Москитная сетка