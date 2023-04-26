Мужчины и женщины отличаются сильнее, чем считалось ранее: что показало новое исследование ученых

Различия продиктованы разными потребностями организмов мужчин и женщин

Американские ученые провели ряд исследований и выяснили изменчивость размеров органов пищеварительной системы мужчин и женщин. Оказалось, что тонкая кишка у женщин длиннее, чем мужчин.

Об этом пишет издание PeerJ. Также ученые из Университета штата Северная Каролина обнаружили, что размер печени зависит от размера толстой кишки.

Так, ученые выяснили, что разница в длине между тонкой кишкой у женщин и мужчин составляет примерно 30 сантиметров в пользу первых. Для этого был проведен тщательный анализ и замеры органов пищеварения у 45 трупов людей разного пола.

Помимо этого, была обнаружена разница и в других органах. Так, к примеру, длина аппендикса колеблется от 1,4 до 12,7 сантиметров, а размеры слепой кишки варьируются от 6,5 до 25,8 сантиметров, что больше, чем в предыдущих исследованиях. Кроме того, длина печени зависит от длины аппендикса и толстой кишки.

Помимо этого, есть также отличия, которые обусловлены гендером. Так, тонкая кишка у женщин имеет в среднем 435 сантиметров длины, тогда как у мужчин – 404 сантиметра. По версии ученых, это связано с тем, что у мужского и женского организмов разные потребности. Женская репродуктивная система потребляет больше жиров из пищи и, вероятно, более длинная тонкая кишка способствует усвоению большего количества этого и других питательных веществ.

У мужчин в свою очередь чаще всего больше длиннее толстая и слепая кишки, а также печень. Это может быть связано с тем, что они компенсируют пониженное усвоение жиров большей зависимостью от микробной ферментации, а для этого нужны большие по размеру толстая и слепая кишки. Этим же объясняется и увеличенный размер печени, которая способна переварить больше микробных соединений, чем у женщин. Однако доподлинно выяснить причину отличий помогут будущие исследования.

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