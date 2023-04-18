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Мозг превращался в стекло: ученые рассказали, как умерли жертвы извержения Везувия

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Извержение Везувия уничтожило не только город Помпеи Новость обновлена 18 апреля 2023, 23:00
Извержение Везувия уничтожило не только город Помпеи. Фото Иллюстративное фото

Жители городов возле Везувия умирали быстро, но страшно

Около двух тысяч лет назад в древнеримском городе Помпеи произошло извержение вулкана Везувий. Город Помпеи был уничтожен, а его сосед Геркуланум частично разрушен. Исследователям удалось найти остатки следов обитателей Геркуланума и выяснить, что происходило с ними во время извержения вулкана.

Об этом пишет Science Alert со ссылкой на исследования ученых из Третьего университета Рима и Университета Федерико II в Неаполе. В результате стихийного бедствия черепа людей могли разрываться изнутри.

Ученые выяснили, что тела в результате извержения Везувия буквально испарялись под воздействием горячих газов вулкана. В 2018 году были найдены первые свидетельства того, что жители Геркуланума погибли именно в результате извержения Везувия. Останки мягких тканей и крови свидетельствовали о том, что тела буквально кипели, когда на них попадал вулканический пепел, а черепа взрывались изнутри.

Два года спустя, в 2020 году археологи обнаружили еще один череп. Его содержимое было похоже на стекловидный материал. Ученые пришли к выводу, что мозг человека мог превратиться в стекло под воздействием высокой температуры, которая могла достигать 500 градусов Цельсия. Отсюда остекление мозга, треснутые зубы, сжатые конечности, обугленные кости и разорванные черепа. Однако другие находки тканей указывали на то, что в Геркулануме были и более низкие температуры.

Чтобы узнать, что именно произошло с жителями древнеримских городов, ученые реконструировали температуры во время извержения вулкана. Было изучено около 40 древесины, обнаруженных в 1960-х годах в пяти разных регионах города, чтобы узнать количество отраженного света в них. Количество отраженного света указывало на температуру, при которой обуглилась древесина.

Анализ показал, что, когда первое облако вулканического пепла достигло Геркуланума, температура превышала 500 градусов по Цельсию и достигала 555 градусов. При такой температуре человек мог бы мгновенно умереть, оставив после себя несколько дециметров пепла.

Наиболее высокие температуры были зафиксированы в северной части города — именно там и нашли мозг, который превратился в стекло. Более низкие показатели были на побережье, что объясняется взаимодействием пепла и морской воды. Последующие волны извержения Везувия наносили больше пепла и обломков, но были уже не такими горячими: от 390 до 465 и от 315 до 350 градусов Цельсия. Обычно такие потоки двигаются низко к земле со скоростью несколько сотен метров в секунду.

И действительно, свидетели извержения Везувия позже описывали свои наблюдения за облаками, которые "бегут по земле, как потоки". Смерть при извержении вулкана могла наступить не только из-за высоких температур, но и из-за углекислого газа, высокого давления и удушья при вдыхании пепла.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему динозавры были такими большими или наоборот маленькими. Ученые провели ряд исследований и смогли дать объяснение этому феномену.

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