Ученые нашли в мировом океане "странные" вирусы: что с ними не так и что они делают

Напомним, что Мировой океан изучен только на 5%.

Океаны на Земле существуют не первый миллион лет, однако по сей день ученым не удалось разгадать все тайны, которые они хранят. И пока океаны не исчезли, исследователи стремятся изучить как можно подробнее их обитателей, которые, к слову, могут нести опасность для людей.

Так, исследователи из французского Национального центра научных исследований (CNRS) обнаружили в океане никогда ранее невиданные вирусы, передает портал Nature. Они назвали обнаруженные микробы "мирусвирусами" — "мирус" означает "странный" на латыни.

Обнаруженные мирусвирусы принадлежат к обширной группе вирусов под названием Duplodnaviria, которой принадлежат вирусы герпеса, поражающие людей и животных. Но у новых вирусов также есть общие гены с другой группой под названием Varidnaviria. Ученые пришли к выводу, что мирусвирусы — это гибрид двух отдаленно родственных вирусных линий.

"Похоже, это чрезвычайно необычная группа вирусов. Вот почему мы считаем их вычурными, потому что они представляют собой смесь двух разных групп вирусов – с одной стороны, вирусов герпеса, основанных на генах частиц, а с другой стороны, гигантских вирусов, основанных на гораздо большем количестве генов", — рассказал исследователь Дельмонт, который принимал участие в открытии мирусвирусов.

Чтобы обнаружить новые вирусы, команде исследователей пришлось изучить данные экспедиции Tara Ocean, которая в период с 2009 по 2013 собрала около 35 000 образцов океанской воды с планктоном, водорослями и вирусами. Среди образцов ученые нашли линию двухцепочечных ДНК-вирусов, которая ранее не была описана никем из исследователей. Она содержалась в освещенных солнцем поверхностных водах полярных, умеренных и тропических океанов.

Как сообщает Национальная океаническая служба, этих вирусов достаточно много в океане, и они заражают планктон, из-за чего он окрашивает воду так, что фантастические цвета могут быть видны из космоса. Вторгнувшись в клетки планктона, мирусвирусы, вероятно, помогают регулировать активность микроорганизмов и, таким образом, поток углерода и питательных веществ через океан.

"Вирусы являются естественным компонентом планктона на поверхности океана. Они будут разрушать многие клетки ежедневно, высвобождая в процессе питательные вещества, которые будут использоваться другими клетками, чтобы быть активными и здоровыми", — объясняют исследователи.

Обнаруженные загадочные мирусвирусы могут помочь ученым разгадать загадку происхождения вирусов герпеса. А схожесть генов в оболочке ДНК говорит о том, что существует общая эволюционная история между герпесом, поражающим только животных, и мирусвирусами, которые есть везде в океане, где они заражают одноклеточные организмы. Все это указывает на планктонное происхождение герпеса.

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