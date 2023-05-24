Людству загрожує "смертельна спека": названі країни у зоні ризику

На межі вимирання через спеку можуть опинитися понад два мільярди людей на Землі

Глобальне потепління загрожує не лише спалахом нових небезпечних хвороб, а й "смертельною спекою". У деяких регіонах температура поверхні Землі може підвищитися на кілька градусів, через що мільярди людей виявляться в зоні потенційно небезпечної для життя.

Про це йдеться у дослідженні вчених Nature Sustainability. Понад п’ятої частини людства може опинитися в екстремальних умовах життя.

Так, вчені з’ясували, що до кінця століття температура поверхні Землі може підвищитися до 2,7 градуса Цельсія (4,8 градуса Фаренгейта) над доіндустріальним рівнем. Через це понад 2 млрд осіб або 22% від прогнозованого населення планети виявляться за межами зони кліматичного комфорту. До цього ризику найбільше схильні кілька країн:

Індія (600 мільйонів чоловік),

Нігерія (300 мільйонів чоловік),

Індонезія (100 мільйонів чоловік),

Філіппіни та Пакистан (по 80 мільйонів чоловік кожна).

"Це глибока зміна придатності для проживання поверхні планети. Потенційно вона може призвести до масштабної реорганізації місця проживання людей", - сказав провідний автор Тім Лентон, директор Інституту глобальних систем Ексетерського університету.

Паризьким кліматичним договором 2015 передбачено обмеження глобального потепління на рівні 1,5 °С. Це допоможе скоротити кількість людей, які зазнають "смертельної спеки" до півмільярда або близько 5% від 9,5 мільярдів людей, які, ймовірно, населятимуть планету до 2100 року.

На сьогоднішній день потепління майже на 1,2 градуса Цельсія вже посилило тривалість спекотних періодів та посухи по всій планеті, а також спричинило масштабні лісові пожежі.

"Витрати глобального потепління часто виражаються у фінансових термінах, але наше дослідження підкреслює феноменальну ціну людини через нездатність подолати надзвичайну кліматичну ситуацію", - сказав Лентон.

Він додав, що з кожним підвищенням на 0,1 °С від нинішньої температури приблизно 140 млн осіб будуть наражатися на небезпечну спеку.

Порогом для "небезпечної спеки", що використовується у нових висновках, є середньорічна температура (MAT) 29 °C. Найбільше ризику "смертельної спеки" схильні до країн, які вже зараз близькі до небезпечного порога в 29 градусів. Згідно з дослідженнями, високі температури збільшують смертність, знижують продуктивність праці, а водночас і врожайність, а також впливають на збільшення конфліктів та інфекційних захворювань.

Ще 40 років тому впливу екстремальної спеки зазнавали лише 12 млн осіб, а це число більше ніж у п’ять разів і продовжить зростати. Особливо це стосується регіонів на екваторі Землі, де переважає тропічний клімат. Він небезпечний і за нижчих температур, адже через високу вологість тіло не може охолоджуватися через високе потовиділення.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Землю можуть накрити суперзливи через глобальне потепління. Чим вище температура на планеті, тим ряснішими будуть дощі.