Это неизбежно: ученые рассказали, сколько человек умрет из-за загрязнения воздуха

В следующие несколько десятелетий люди начнут чаще болеть из-за загрязнений воздуха и серьезно увеличится смертность

Ежедневно воздух загрязняется выхлопами автомобилей, заводов и испарениями химических веществ. Ученые подсчитали, что из-за выброса мелких твердых частиц в воздух могут заболеть, а в последствии и умереть, около 4 млн человек по всему миру.

К такому выводу пришел датский ученый Улас Им вместе со своими коллегами из Института космических исследований NASA имени Годара, передает Portaltele. Ученые давно доказали, что самый большой вред для здоровья человека представляют именно твердые частицы, имеющие размер всего нескольких микрон или даже десятков нанометров.

Из-за маленьких размеров частицы без труда проникают в легкие человека, застревая в их сетчатой поверхности. Из-за этого ухудшается дыхание, развивается рак и другие тяжелые заболевания. У людей, которые живут возле оживленных дорог, риск попадания таких частиц на 20% выше.

Согласно глобальной модели загрязнения воздуха, которая включает в себя загрязнение климата, изменение численности населения и сокращение выбросов частиц, мрачное будущее грозит многим странам, особенно в Азии. Жителям Европы также грозит опасность, но намного меньше, так как ситуация с выбросами там лучше.

Для сравнения, в Дании выбросы твердых частиц сократились на 48 процентов с 1990 года, чего нельзя сказать про Китай, который славится несоблюдением общепринятых экологических мер.

Всего учены разработали три сценария того, как будет изменяться в течение следующих десятилетий заболеваемость и смертность, вызванные загрязнением воздуха твердыми частицами. Во всех трех количество выбросов сокращается, разница лишь в скорости. В первом сценарии темпы сокращения такие же, как и сейчас; во втором — скорость немного больше, а в третьем — немного меньше. Но все три варианта имеют плохой конец. Из-за болезней, которые вызваны грязным воздухом, по самым оптимистичным прогнозам, умрет до 4 млн человек.

"Даже если мы электрифицируем автомобили, заменим угольные и газовые электростанции на ветровые турбины и солнечную фотоэлектрическую энергию и сократим авиацию, мы не сможем исправить ущерб, который уже был нанесен нашим легким. Но несмотря на это, частицы быстро исчезают из воздуха, когда мы ограничиваем наши выбросы. Это не то же, что углекислый газ, остающийся в атмосфере сотни лет", — говорит Им.

Однако, как отмечают исследования, все три сценария несовершенны, так как не учитывают абсолютно все загрязнения. Поэтому мнение о том, что жители сельской местности менее подвержены загрязнениям воздуха, ошибочное.

Человечество производит большое количество озона. Он защищает нас от радиации, но только тогда, когда находится на большой высоте. У поверхности земли он является сильным ядом. И если в городах он быстро разлагается вследствие действия факторов, которые мы обычно считаем вредными, то в сельской местности может легко накапливаться.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Землю могут накрыть мощные ливни и цунами из-за изменения климата. Компьютерное моделирование показало, что глобальное потепление приведет не к засухам, а, наоборот, к чрезмерным мощным ливням, которые будут заливать планету, мешая ее нормальному развитию.