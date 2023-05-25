Це неминуче: вчені розповіли, скільки людей помре через забруднення повітря

У наступні кілька десятиліть люди почнуть частіше хворіти через забруднення повітря та серйозно збільшиться смертність

Щодня повітря забруднюється вихлопами автомобілів, заводів та випарами хімічних речовин. Вчені підрахували, що через викид дрібних твердих частинок у повітря можуть захворіти, а згодом і померти, близько 4 млн людей по всьому світу.

Такого висновку дійшов датський учений Улас Ім разом зі своїми колегами з Інституту космічних досліджень NASA імені Годара, передає Portaltele. Вчені давно довели, що найбільшу шкоду для здоров’я людини становлять саме тверді частинки, що мають розмір лише кількох мікронів або навіть десятків нанометрів.

Через маленьких розмірів частинки легко проникають у легені людини, застряючи в їх сітчастій поверхні. Через це погіршується дихання, розвивається рак та інші тяжкі захворювання. У людей, які мешкають біля жвавих доріг, ризик попадання таких частинок на 20% вищий.

Відповідно до глобальної моделі забруднення повітря, що включає забруднення клімату, зміну чисельності населення і скорочення викидів частинок, похмуре майбутнє загрожує багатьом країнам, особливо в Азії. Жителям Європи також загрожує небезпека, але набагато менша, оскільки ситуація з викидами там краща.

Для порівняння, у Данії викиди твердих частинок скоротилися на 48 відсотків з 1990 року, чого не можна сказати про Китай, який славиться недотриманням загальноприйнятих екологічних заходів.

Усього вчені розробили три сценарії того, як змінюватиметься протягом наступних десятиліть захворюваність і смертність, спричинені забрудненням повітря твердими частинками. У всіх трьох кількість викидів скорочується, різниця лише у швидкості. У першому сценарії темпи скорочення такі самі, як і зараз; у другому — швидкість трохи більша, а в третьому — трохи менша. Але всі три варіанти мають поганий кінець. Через хвороби, викликані брудним повітрям, за найоптимістичнішими прогнозами, помре до 4 млн осіб.

"Навіть якщо ми електрифікуємо автомобілі, замінимо вугільні та газові електростанції на вітрові турбіни та сонячну фотоелектричну енергію і скоротимо авіацію, ми не зможемо виправити шкоду, яку вже завдала наша легка. Але незважаючи на це, частки швидко зникають з повітря, коли ми обмежуємо наші викиди. Це не те, що вуглекислий газ, що залишається в атмосфері сотні років", — каже Ім.

Однак, як зазначають дослідження, всі три сценарії недосконалі, тому що не враховують абсолютно всі забруднення. Тому думка про те, що жителі сільської місцевості менш схильні до забруднення повітря, помилкова.

Людство виробляє велику кількість озону. Він захищає нас від радіації, але лише тоді, коли знаходиться на великій висоті. У поверхні землі він є сильною отрутою. І якщо в містах він швидко розкладається внаслідок дії факторів, які ми зазвичай вважаємо шкідливими, то сільській місцевості може легко накопичуватися.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Землю можуть накрити потужні зливи та цунамі через зміну клімату. Комп’ютерне моделювання показало, що глобальне потепління призведе не до посух, а, навпаки, до надмірних потужних злив, які заливатимуть планету, заважаючи її нормальному розвитку.