Земля столкнется с экстремальными температурами уже в ближайшие годы: в ООН дали тревожный прогноз

Повышение температуры будет иметь долгосрочные последствия

В ближайшие пять лет человечество столкнется с новыми температурными рекордами, чему будут способствовать накопление парниковых газов и естественные процессы вроде Эль-Ниньо.

Как сообщает Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН, с вероятностью в 98% в один из пяти следующих годов будут наблюдаться самые высокие температуры в истории наблюдений.

"В ближайшие месяцы ожидается прогревающее явление Эль-Ниньо, которое в сочетании с антропогенным изменением климата выведет глобальные температуры на неизведанную территорию", — рассказал генсек ВМО Петтери Таалас.

Он отмечает, что это приведет к долгосрочным последствиям в области здравоохранения, продовольственной безопасности и сохранении водных ресурсов.

В последние годы темпы глобального потепления сдерживались холодной фазой движения океанских вод Ла-Ниньо, однако это явление закончилось в марте 2023 года. Считается, что теплая фаза Эль-Ниньо заметно повышает температуру в первые годы своей активности, то есть скорее всего его влияние будет ощущаться уже в 2024 году.

Ожидается, что в 2023-27 годах средняя температура воздуха может подняться на 1,1 °C—1,8 °C выше значений 1850—1900 годов, то есть до начала промышленных выбросов парниковых газов в атмосферу.

Как сообщалось ранее, ученые считают, что глобальные климатические перемены приведут к тому, что к 2100 году большая часть Европы и Северной Америки перейдет в другую климатическую зону.