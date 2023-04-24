Вкус вина во всем мире может кардинально измениться: эколог объяснила с чем это связано

Виноделам придется подстраиваться под условия нового климата, что повлияет на вкус вина

Из-за глобального потепления активируются новые опасные бактерии, которые могут нанести вред организму человека. Но это не единственная опасность — от глобального потепления может значительно изменить в ближайшее время и вкус вина.

К такому выводу пришла профессор экологии в Ланкастерском университете Эмма Сейер, передает Daily Mail. Виноделам придется готовить ароматный напиток из сортов винограда, которые устойчивые к плесения, ведь именно она с каждым годом все сильнее угрожает лозам.

По словам специалиста, изменятся как дешевые вина, так и дорогие эксклюзивные напитки. Виноград из которого делают сухие вина может расти в более холодном климате, но из-за глобального потепления этот вид напитка становится более редким.

"Самые дорогие, эксклюзивные вина могут измениться, поскольку сухие вина из винограда, пригодного для более прохладного климата с правильной кислотностью, становятся более редкими и пользуются спросом", – считает Эмма Сейер.

Кроме того, изменение климата ожет привести к тому, что в некоторых регионах, в частности в Великобритании, могут участиться дожди. Это приведет к тому, что популярные модные вина утратя привычный вкус. Уже сейчас производители собирают урожай раньше, выборочно собирая здоровый виноград, а также подстраивают методы брожения под климатические изменения.

Глобальное потепление может привести и к тому, что в вине существенно повысится градус алкоголя. Вдобавок к этому, в напитке может измениться содержание таннинов, которые обеспечивают горькость, вязкость и терпкость вина.

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