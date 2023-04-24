Смак вина у всьому світі може кардинально змінитись: еколог пояснила з чим це пов’язано
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Виноробам доведеться підлаштовуватись під умови нового клімату, що вплине на смак вина
Через глобальне потепління активуються нові небезпечні бактерії, які можуть завдати шкоди організму людини. Але це не єдина небезпека — від глобального потепління може значно змінити найближчим часом смак вина.
Такого висновку дійшла професор екології в університеті Ланкастеру Емма Сейєр, передає Daily Mail. Виноробам доведеться готувати ароматний напій із сортів винограду, які стійкі до плісіння, адже саме вона з кожним роком дедалі більше загрожує лозам.
За словами фахівця, зміняться як дешеві вина, так і дорогі ексклюзивні напої. Виноград з якого роблять сухі вина може рости в холоднішому кліматі, але через глобальне потепління цей вид напою стає рідкішим.
"Найдорожчі, ексклюзивні вина можуть змінитися, оскільки сухі вина з винограду, придатного для більш прохолодного клімату з правильною кислотністю, стають більш рідкісними і мають попит", — вважає Емма Сейєр.
Крім того, зміна клімату може призвести до того, що в деяких регіонах, зокрема у Великій Британії, можуть почастішати дощі. Це призведе до того, що популярні модні вина втратить звичний смак. Вже зараз виробники збирають урожай раніше, вибірково збираючи здоровий виноград, а також підлаштовують методи бродіння під кліматичні зміни.
Глобальне потепління може призвести і до того, що у вині суттєво підвищиться градус алкоголю. Крім того, у напої може змінитися вміст танінів, які забезпечують гіркість, в’язкість і терпкість вина.
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