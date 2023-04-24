Смак вина у всьому світі може кардинально змінитись: еколог пояснила з чим це пов’язано

Виноробам доведеться підлаштовуватись під умови нового клімату, що вплине на смак вина

Через глобальне потепління активуються нові небезпечні бактерії, які можуть завдати шкоди організму людини. Але це не єдина небезпека — від глобального потепління може значно змінити найближчим часом смак вина.

Такого висновку дійшла професор екології в університеті Ланкастеру Емма Сейєр, передає Daily Mail. Виноробам доведеться готувати ароматний напій із сортів винограду, які стійкі до плісіння, адже саме вона з кожним роком дедалі більше загрожує лозам.

За словами фахівця, зміняться як дешеві вина, так і дорогі ексклюзивні напої. Виноград з якого роблять сухі вина може рости в холоднішому кліматі, але через глобальне потепління цей вид напою стає рідкішим.

"Найдорожчі, ексклюзивні вина можуть змінитися, оскільки сухі вина з винограду, придатного для більш прохолодного клімату з правильною кислотністю, стають більш рідкісними і мають попит", — вважає Емма Сейєр.

Крім того, зміна клімату може призвести до того, що в деяких регіонах, зокрема у Великій Британії, можуть почастішати дощі. Це призведе до того, що популярні модні вина втратить звичний смак. Вже зараз виробники збирають урожай раніше, вибірково збираючи здоровий виноград, а також підлаштовують методи бродіння під кліматичні зміни.

Глобальне потепління може призвести і до того, що у вині суттєво підвищиться градус алкоголю. Крім того, у напої може змінитися вміст танінів, які забезпечують гіркість, в’язкість і терпкість вина.

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