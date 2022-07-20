Европа пылает: масштабные пожары, температурные рекорды и смерти из-за зноя (фото, видео)

Из-за количества пожаров жители вынужденны буквально проезжать сквозь горящие поля и леса

Пока в Украине температура растет медленно, Западная Европа страдает от рекордной жары — в Британии не могут потушить масштабные пожары, в Германии зафиксировали температурный рекорд, а в Португалии из-за зноя продолжают умирать люди.

В Великобритании была зафиксирована рекордная температура в 40,3 градуса по Цельсию в Линкольншире, но от жары страдают и жители Лондона. Количество заявок пожарным увеличилось в 5 раз — сообщают местные издания.

Пожарная служба объявила крупный инцидент, поскольку огнем охвачены здания в разных местах, ситуация не улучшается. Люди описывают происходящее как "абсолютный ад". В одном из пожаров огонь распространился мгновенно из-за углей на заднем дворе. Жители пригорода Лондона пытаются выбраться из зоны риска.

Жара и ветер помогают огню распространяться

В Германии также обновили температурный рекорд — в среднем температуры по стране превышали 35 градусов по Цельсию. Даже в среду жара не стихнет, несмотря на местами грозы и ливни — погода остается в основном сухой с 27-41 градусами по Цельсию. Местные жители жалуются на невыносимую жару. Чтобы узнать, насколько прогревает солнце, термометра дома не хватает.

В Португалии сообщили о более чем тысяче смертей, которые связанны с жарой. Лесные пожары бушуют в Португалии, Испании, Франции, Греции, они быстро распространяются из-за аномально высокой температуры и ветра.

Пока Европа страдает от природных пожаров, в Украине возгорания все чаще имеют техногенный характер. Так, в Одесской области ночью вспыхнул бензовоз. Но многие пожары в стране, в особенности на юге и востоке, связаны с массовыми обстрелами со стороны россии. Подобные пожары фиксируют как на полях, так и в городах — в последние дни массовым обстрелам из РСЗО подвергается Никополь.