В Одесской области взорвался бензовоз: пожар тушили больше часа (фото)

Спасатели говорят о разгерметизации цистерны

В городе Рени (Одесская область) случился взрыв бензовоза из-за которого один человек погиб и еще один получил тяжелые травмы.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Одесчины информация о взрыве на территории морского порта поступила 19 июля в 21:23, после чего спасатели немедленно отправились тушить пожар.

По прибытию на место они обнаружили, что пламя охватило три автоцистерны с горюче-смазочными материалами. Огонь удалось локализовать в 22:00 и потушить в 22:48 на площади в 600 квадратных метров.

На месте обнаружили погибшего мужчины. Кроме того один из работников порта, мужчина 1978 года рождения, получил 95% ожогов тела и был отправлен в реанимационное отделение городской больницы каретой "скорой помощи".

Как сообщалось ранее, в оккупированном Херсоне днем 19 июля прозвучал взрыв возле Антоновского моста, который является единственным способом выехать из города на восточную сторону Днепра. Что стало причиной взрыва неизвестно, однако среди местных оккупантов происшествие вызвало необыденную суету.