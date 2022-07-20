На Одещині вибухнув бензовоз: пожежу гасили понад годину (фото)

Рятувальники говорять про розгерметизацію цистерни

У місті Рені (Одеська область) стався вибух бензовоза, через який одна людина загинула і ще одна отримала тяжкі травми.

Як повідомляє пресслужба ДСНС Одещини, інформація про вибух на території морського порту надійшла 19 липня о 21:23, після чого рятувальники негайно вирушили гасити пожежу.

Після прибуття на місце вони виявили, що полум’я охопило три автоцистерни з паливно-мастильними матеріалами. Вогонь вдалося локалізувати о 22:00 та загасити о 22:48 на площі 600 квадратних метрів.

На місці виявили загиблого чоловіка. Крім того, один із працівників порту, чоловік 1978 року народження, отримав 95% опіків тіла і був відправлений до реанімаційного відділення міської лікарні каретою "швидкої допомоги".

Як повідомлялося раніше, в окупованому Херсоні вдень 19 липня пролунав вибух біля Антонівського мосту, який є єдиним способом виїхати з міста на східний бік Дніпра. Що спричинило вибух невідомо, проте серед місцевих окупантів пригода викликала незвичайну метушню.