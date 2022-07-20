Європа палає: масштабні пожежі, температурні рекорди та смерті через спеку (фото, відео)

Через кількість пожеж жителі змушені буквально проїжджати крізь палаючі поля та ліси

Поки в Україні температура зростає повільно, Західна Європа страждає від рекордної спеки — у Британії не можуть загасити масштабні пожежі, у Німеччині зафіксували температурний рекорд, а в Португалії через спеку продовжують вмирати люди.

У Великій Британії було зафіксовано рекордну температуру в 40,3 градуса за Цельсієм у Лінкольнширі, але від спеки страждають і жителі Лондона. Кількість заявок пожежникам збільшилась у 5 разів — повідомляють місцеві видання.

Пожежна служба оголосила великий інцидент, оскільки вогнем охоплено будинки в різних місцях, ситуація не покращується. Люди описують те, що відбувається, як "абсолютне пекло". В одній із пожеж вогонь поширився миттєво через вугілля на задньому дворі. Мешканці передмістя Лондона намагаються вибратися із зони ризику.

Спека та вітер допомагають вогню поширюватися

У Німеччині також оновили температурний рекорд — у середньому температури країни перевищували 35 градусів за Цельсієм. Навіть у середу спека не вщухне, попри місцями грози та зливи — погода залишається переважно сухою з 27-41 градусами за Цельсієм. Місцеві жителі скаржаться на нестерпну спеку. Щоб дізнатися, наскільки прогріває сонце, термометра вдома не вистачає.

У Португалії повідомили про понад тисячу смертей, пов’язаних зі спекою. Лісові пожежі вирують у Португалії, Іспанії, Франції, Греції, вони швидко поширюються через аномально високу температуру та вітер.

Поки Європа страждає від природних пожеж, в Україні спалахи все частіше мають техногенний характер. Так, на Одещині вночі спалахнув бензовоз. Але багато пожеж країни, особливо Півдні і сході, пов’язані з масовими обстрілами з боку росії. Подібні пожежі фіксують як на полях, так і в містах — останніми днями масові обстріли з РСЗВ зазнають Нікополь.