Літо повертається до України, але пощастить поки що не всім: якою буде погода 20 липня

Частину України продовжить заливати дощами

В Україну поступово повертається літня спека, хоч потепління надовго в нашій країні не затримається, проте до кінця тижня українці зможуть насолодитися кількома теплими днями.

Як говориться в прогнозі Укргідрометцентру, вже в середу, 20 липня, стовпчики термометра можуть піднятися вище +30 градусів, проте поки що лише в деяких західних та південних областях.

До таких належать Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська та Миколаївська області.

В решті куточків нашої країни температура повітря в середньому становитиме +24…+26 градусів. Крім того, синоптики також очікують, що низку областей, включаючи Київську, продовжить заливати дощами.

Схожа картина спостерігатиметься і 21 липня, за винятком того, що дощі та грози накриють практично всю Україну лівим берегом Дніпра.

Як повідомлялося раніше, серпень також не потішить українців теплою погодою. Хоча в останній місяць літа синоптики й чекають на кілька спекотних днів, проте жителям нашої країни варто приготуватися до різкого похолодання вже по закінченню другого тижня.