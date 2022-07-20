Лето возвращается в Украину, но повезет пока не всем: какой будет погода 20 июля

Часть Украины продолжит заливать дождями

В Украину постепенно возвращается летняя жара, хоть потепление надолго в нашей стране не задержится, однако до конца недели украинцы смогут насладиться несколькими теплыми днями.

Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, уже в среду, 20 июля, столбики термометра могут подняться выше +30 градусов, однако пока только в некоторых западных и южных областях.

К таковым относятся Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская и Николаевская области.

В остальных уголках нашей страны температура воздуха в среднем будет составлять +24…+26 градусов. Кроме того синоптики также ожидают, что ряд областей, включая Киевскую, продолжит заливать дождями.

Похожая картина будет наблюдаться и 21 июля, за исключением того, что дожди и грозы накроют практически всю Украину по левый берег Днепра.

Как сообщалось ранее, август тоже не порадует украинцев теплой погодой. Хоть в последний месяц лета синоптики и ожидают несколько жарких дней, однако жителям нашей страны стоит приготовиться к резкому похолоданию уже по окончанию второй недели.