Земля зіткнеться з екстремальними температурами вже найближчими роками: в ООН дали тривожний прогноз

Підвищення температури матиме довгострокові наслідки

У найближчі п’ять років людство зіткнеться з новими температурними рекордами, чому сприятимуть накопичення парникових газів та природні процеси на кшталт Ель-Ніньйо.

Як повідомляє Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) ООН, з ймовірністю 98% в один із п’яти наступних років спостерігатимуться найвищі температури в історії спостережень.

"Найближчими місяцями очікується прогрівальне явище Ель-Ніньйо, яке в поєднанні з антропогенною зміною клімату виведе глобальні температури на незвідану територію", — розповів генсек ВМО Петтері Таалас.

Він зазначає, що це призведе до довгострокових наслідків у галузі охорони здоров’я, продовольчої безпеки та збереження водних ресурсів.

В останні роки темпи глобального потепління стримувалися холодною фазою руху океанських вод Ла-Нінья, проте це явище закінчилося у березні 2023 року. Вважається, що тепла фаза Ель-Ніньйо помітно підвищує температуру в перші роки своєї активності, тобто, швидше за все, його вплив відчуватиметься вже у 2024 році.

Очікується, що у 2023-27 роках середня температура повітря може піднятися на 1,1 °C—1,8 °C вище за значення 1850—1900 років, тобто до початку промислових викидів парникових газів в атмосферу.

Як повідомлялося раніше, вчені вважають, що глобальні кліматичні зміни призведуть до того, що до 2100 року більшість Європи та Північної Америки перейде в іншу кліматичну зону.