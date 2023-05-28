Процес не зупинити: Чорне море "вмирає" і це небезпечно для українців
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Виною всьому підвищення температури повітря
Наслідки глобальної зміни клімату можуть торкнутися не лише країн з теплим кліматом, а й безпосередньо українців, особливо тих, хто мешкає неподалік Чорного моря.
Як повідомляє BTV, турецький геолог і вчений Осман Бекташ розповів про те, що підвищення температури Чорного моря впливає на його структуру і веде до його невідворотної загибелі.
Він зазначив, що Чорне море складається із трьох шарів:
- на нижньому (150-200 метрів) містяться отруйні гази на кшталт сірководню;
- середній діє як своєрідний кондиціонер;
- верхній (до 50 метрів), де у багатих на кисень водах процвітає життя.
За словами Бекташа, поступове потепління призведе до того, що середній шар втратить свою функцію, що дозволить отруйній воді нижнього шару змішатися з верхнім.
Це призведе до загибелі життя на поверхні моря, а також загрожуватиме людям, які проживають на узбережжі.
"Цю ситуацію неможливо зупинити чи звернути назад", — каже вчений.
Як повідомлялося раніше, вчені вважають, що у найближчі п’ять років людство зіткнеться з новими температурними рекордами, що призведе до довгострокових наслідків у галузі охорони здоров’я, продовольчої безпеки та збереження водних ресурсів.