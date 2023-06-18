В Одесі ухвалили важливе рішення щодо пляжного сезону

Тепер біля пляжів чергують автомобілі з гучномовцями, які сповіщають громадян про небезпеку

Одеські пляжі стали непридатними для відвідування. Купатися у морі тепер заборонено офіційно.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на рішення Одеської міської ради.

Так, 17 червня 2023 року Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Виконавчого комітету Одеської міської ради зібралася на позачергове засідання, де визнала, що пляжі Одеси непридатні и для купання. Це сталося через суттєве погіршення стану води у відкритих водоймах (море, лиман) та реальну небезпеку для здоров’я населення міста Одеси.

Наразі біля пляжів чергують автомобілі з гучномовцями, які сповіщають громадян про небезпеку.

"Категорично заборонено купання в морі та вилов риби у всії відкритих водоймах", — попереджають одеситів.

Також в Одесі заборонено реалізацію населенням стихійної торгівлі рибою та морепродуктами невстановленого місця вилову поблизу ринків, торгових центрів тощо.

"Також інформуємо керівників підприємств та установ, що провадять свою діяльність на території міста Одеси, незалежно від форм власності щодо заборони (обмеження) продажу риби та морепродуктів невстановленого місця вилову", — йдеться у повідомленні міськради.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що море на пляжах Одеси стало зеленим, воно продовжує викидати на берег багато сміття та навіть цілі дерева. Все це наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС.