Що з ними не так? Російські пропагандисти не можуть вивчити назву власного міста (відео)

Російські депутати та пропагандисти перекручують назву міста, яке останніми днями часто на слуху

Російські депутати продовжують обговорювати ситуацію у Бєлгородській області. Учора депутат Держдуми закликав бомбардувати Шебекіно російськими літаками, а його колега топ-пропагандист Олександр Дугін ніяк не може вивчити назву цього населеного пункту.

Відео, на якому в ефірі російських телеканалів експерти, депутати та інші чиновники не знають назву свого населеного пункту, активно розповсюджують у мережі.

Так, журналіст Костянтин Андріюк опублікував кадри, як в ефірі "Першого каналу" російський пропагандист Олександр Дугін заявив, що зараз потрібно робити "все для фронту та для перемоги". І робити це мають як "мешканці Шебякіно", так і віддалених від фронту міст.

А в ефірі програми відомої топ-пропагандистки ольги скабеєвої зганьбилися одразу два експерти. Один із них заявив, що зараз активні атаки йдуть на "Шемякіно" Бєлгородської області. Його спробував виправити інший експерт, назвавши місто "Шмекіно". Крім того, в мережі вірусяться й інші кадри, на яких навіть місцеві жителі не можуть правильно вимовити назву населеного пункту, де проживають.

Українці у коментарях жартують, що якщо їх не виправлятимуть, то росіяни довго шукатимуть потрібні населені пункти та пропонують "кинути по кілька бомб на кожен, про всяк випадок".

Настав час рятувати жителів Шебекіно, московія від них відмовилася і почала принижувати.

Потрібно провести референдум, а то Московія обмежує права шебекінців.

Шемякіно, Шмекіне. Ганьба! Навіть усі українці знають, що населений пункт називається Шебекіно!

Шрекіно.

Якщо їх не виправлятимуть, довго шукатимуть потрібні населені пункти. Може кинути по кілька бомб на кожен, про всяк випадок.

Що з ними не так? Чому не можуть вивчити назву свого ж міста?

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Бєлгород атакував невідомий БПЛА. Місцеві жителі заявили, що дрон був напханий нібито металевими кульками.