Що з ними не так? Російські пропагандисти не можуть вивчити назву власного міста (відео)
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Російські депутати та пропагандисти перекручують назву міста, яке останніми днями часто на слуху
Російські депутати продовжують обговорювати ситуацію у Бєлгородській області. Учора депутат Держдуми закликав бомбардувати Шебекіно російськими літаками, а його колега топ-пропагандист Олександр Дугін ніяк не може вивчити назву цього населеного пункту.
Відео, на якому в ефірі російських телеканалів експерти, депутати та інші чиновники не знають назву свого населеного пункту, активно розповсюджують у мережі.
Так, журналіст Костянтин Андріюк опублікував кадри, як в ефірі "Першого каналу" російський пропагандист Олександр Дугін заявив, що зараз потрібно робити "все для фронту та для перемоги". І робити це мають як "мешканці Шебякіно", так і віддалених від фронту міст.
А в ефірі програми відомої топ-пропагандистки ольги скабеєвої зганьбилися одразу два експерти. Один із них заявив, що зараз активні атаки йдуть на "Шемякіно" Бєлгородської області. Його спробував виправити інший експерт, назвавши місто "Шмекіно". Крім того, в мережі вірусяться й інші кадри, на яких навіть місцеві жителі не можуть правильно вимовити назву населеного пункту, де проживають.
Українці у коментарях жартують, що якщо їх не виправлятимуть, то росіяни довго шукатимуть потрібні населені пункти та пропонують "кинути по кілька бомб на кожен, про всяк випадок".
- Настав час рятувати жителів Шебекіно, московія від них відмовилася і почала принижувати.
- Потрібно провести референдум, а то Московія обмежує права шебекінців.
- Шемякіно, Шмекіне. Ганьба! Навіть усі українці знають, що населений пункт називається Шебекіно!
- Шрекіно.
- Якщо їх не виправлятимуть, довго шукатимуть потрібні населені пункти. Може кинути по кілька бомб на кожен, про всяк випадок.
- Що з ними не так? Чому не можуть вивчити назву свого ж міста?
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Бєлгород атакував невідомий БПЛА. Місцеві жителі заявили, що дрон був напханий нібито металевими кульками.