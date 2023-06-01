Бєлгород атакував невідомий БПЛА: є руйнування та постраждалі (фото, відео)

В результаті атаки на Бєлгород поранено двох людей, вибито вікна в будинках і машинах

У Бєлгородській області, куди вранці 1 червня знову зайшли російські диверсанти, знову чути звуки вибухів. За попередніми даними, у Бєлгороді впав невідомий БПЛА.

Про це повідомляють росЗМІ із зазначенням точної адреси удару — район Харківської гори на вулиці Щорса біля зупинки "Промінь". У місті пошкоджені житлові будинки є постраждалі.

Так, близько 16:20 у Білгороді була чутна "гучна бавовна", а в небі виднівся чорний дим. Внаслідок вибуху в будинках та деяких авто вибиті шибки, а двоє людей отримали забиття та травми. На місце викликали екстрені служби.

Пізніше влада показала уламок нібито БПЛА, який і став причиною вибуху.

"За попередніми даними, БПЛА впав на проїжджу частину. Є двоє постраждалих. Один чоловік із підозрою на струс мозку бригадою швидкої допомоги доставляється до №2 міської лікарні, другий чоловік з легкими забоями від госпіталізації відмовився. Пошкоджено один автомобіль. На місці працюють оперативні служби і слідча група. Обставини події уточнюються", — заявив губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков.

Місцеві ЗМІ оприлюднюють кадри з місця вибуху. На одному із відео чути момент падіння нібито БПЛА. Примітно, що дрон падав зі свистом, характерним для ракети. У магазині неподалік місця вибуху все затремтіло, а продавщиця сховалася під прилавком.

Також пропагандистські канали припустили, що БПЛА був нібито начинений елементами, що вражають. На фото видно невеликі кульки сірого кольору, мабуть, металеві. За інформацією деяких місцевих ЗМІ, у місті міг впасти другий дрон у районі вулиці Кутузова, на місце виїхали спецслужби.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що увечері 31 травня у Шебекіно Бєлгородської області атакували завод. Росіяни заявили, що нібито місто зазнало ракетної атаки.