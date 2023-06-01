Белгород атаковал неизвестный БПЛА: есть разрушения и пострадавшие (фото, видео)

В результате атаки на Белгород ранены два человека, выбиты окна в домах и машинах

В Белгородской области, куда утром 1 июня снова зашли российские диверсанты, снова слышны звуки взрывов. По предварительным данным, в Белгороде упал неизвестный БПЛА.

Об этом сообщают росСМИ с указанием точно адреса удара — район Харьковской горы по улице Щорса около остановки "Луч". В городе повреждены жилые дома, есть пострадавшие.

Так, около 16:20 в Белгороде был слышен "громкий хлопок", а в небе виднелся черный дым. В результате взрыва в домах и некоторых авто выбиты стекла, а два человека получили ушибы и травмы. На место были вызваны экстренные службы.

Позже власти показали обломок якобы БПЛА, который и стал причиной взрыва.

"По предварительным данным, БПЛА упал на проезжую часть. Есть два пострадавших. Один мужчина с подозрением на сотрясение мозга бригадой скорой помощи доставляется во №2 городскую больницу, второй мужчина с легкими ушибами от госпитализации отказался. Поврежден один автомобиль. На месте работают оперативные службы и следственная группа. Обстоятельства произошедшего уточняются", — заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Местные СМИ публикуют кадры с места взрыва. На одном из видео слышен момент падения якобы БПЛА. Примечательно, что дрон падал со свистом, который характерен для ракеты. В магазине неподалеку места взрыва все затряслось, а продавщица укрылась под прилавком.

Также пропагандистские каналы предположили, что БПЛА был якобы начинен поражающими элементами. На фото видны небольшие шарики серого цвета, вероятно, металлические. По информации некоторых местных СМИ, в городе мог упасть второй дрон в районе улицы Кутузова, на место выехали спецслужбы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что вечером 31 мая в Шебекино Белгородской области атаковали завод. Россияне заявили, что якобы город подвергся ракетной атаке.